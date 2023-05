People : Quelque chose se passe entre Safarel Obiang et la chanteuse Creol

Safarel Obiang a posté une photo de Creol sur sa page avec un message d’amour. Les internautes ont vite fait de penser à une aventure amoureuse qui ne dit pas son nom.

Safarel Obiang en couple avec la chanteuse Creol ?

Que se passe-t-il vraiment entre le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Safarel Obiang, et la chanteuse gabonaise, Creol ? Les deux artistes vivent-ils une histoire d’amour ?

A ces deux préoccupations, seules les stars de la musique africaines peuvent répondre. Mais une photo de Creol suivie d’une publication de Safarel Obiang ce vendredi 12 mai au matin sur sa page Facebook, en dit long. Et peut sans doute confirmer une idylle entre.

‘’Mon BB d’amour Houlala ça c’est un pain au chocolat paatiii’’, écrit-il. La réaction de la chanteuse gabonaise avec des émoticônes, laisse penser à un amour qui ne dit pas son nom.

Très rapidement, la toile a commencé à s’enflammer avec de nombreux commentaires sous le post. ‘’Tu manges pas dans poubelle mon vieux’’, ‘’Le Safking et sa belle créature’’, ‘’Vieux tu as bon goût’’, ‘’À vous les amoureux’’, ‘’Donc tu as rasé Makosso. Tu es un vrai successeur du Yoro’’, ‘’Tu a fais un excellent choix, crois moi safi’’, ‘’Général Camille makosso Officiel viens voir, on prend ta femme’’, peut-on lire.

Ce n’est pas la première fois que Safarel Obiang et Creol jouent les amoureux sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, la chanteuse gabonaise avait mis la photo du chanteur ivoirien sur sa page Facebook avec un avion en emoji pour dire qu’elle arrivait à Abidjan.

Safarel Obiang avait répondu tout simplement : ‘’Ok à toute à l'heure bb’’. Le flou reste quand-même à être dissipé dans l’esprit des uns et des autres.

Parce que les internautes avaient prêté une relation amoureuse entre Creol et le général Camille Makosso jusqu’à ce que les deux démentent sur les plateaux télé.