Guinée : Pourquoi le gouvernement requisitionne l’armée

Devant l’appel à la manifestation des Forces vives de Guinée, les autorités ont annoncé la réquisition de l’armée afin de maintenir l’ordre public, apprend-on dans un communiqué officiel diffusé sur les antennes de la télévision nationale.

Guinée : Le régime de Mamadi Doumbouya mobilise l’armée

"Mes chers compatriotes, le gouvernement souligne qu’il est de son devoir régalien de maintenir l’ordre public et de faire en sorte que les citoyens exerçant leurs droits de manifester puissent en aucun cas générer un sentiment d’insécurité générale chez les populations non concernées par les manifestations", a déclaré le ministre guinéen de l’Administration du territoire et de la Décentralisation face aux caméras de la télévision nationale de la Guinée, RTG.

Selon le ministre de Mamadi Doumbouya, au regard des menaces de plus en plus grandissantes mettant en péril l’intégrité physique des citoyens, la préservation des biens tant publics et privés, le gouvernement "a pris la responsabilité légale par réquisition numéro 067/MATD/CAP 2023, date du 15 mai 2023, de solliciter le concours des forces armées pour appuyer les forces de police et de la gendarmerie qui étaient en difficulté de maintenir d’établir l’ordre public, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et suivant, de la Loi N/2015/009 AN, date de 4 juin 2015, relative au maintien de l’ordre public en République de Guinée".

Il faut rappeler que les Forces vives ont rejeté l’appel des hommes religieux les invitant à annuler leurs manifestations prévues pour les 17 et 18 mai 2023.

"Les Forces vives de Guinée ne comprennent donc pas que les religieux qui n’ont obtenu aucun résultat probant sur toutes ces questions préjudicielles leur demandent maintenant de rejoindre purement et simplement un cadre de dialogue déjà clôturé… Les Forces Vives de Guinée maintiennent leur programme de manifestations et appellent les Guinéens à répondre massivement, dans l’ordre, la discipline et sans violence, à leurs mots d’ordre de marche pacifique des 17 et 18 mai 2023", ont-elles réagi.

Les Forces vives réclament un retour rapide à l’ordre constitutionnel et la libération des prisonniers d’opinion.