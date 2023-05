Côte d’Ivoire / Blaise Lasme (PPA-CI): « Laurent Gbagbo n’a jamais braqué la BCEAO »

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la Commission électorale indépendante (CEI), Blaise Lasme, le Secrétaire général adjoint (SGA) chargé des nouveaux majeurs du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire (PPA-CI), s’insurge contre toute velléité de rejet de la candidature de son mentor Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2025 sous prétexte que celui-ci ne serait pas éligible. Il s’explique ci-dessous.

"Nous n’accepterons pas que le Président Laurent Gbagbo soit exclu de la liste électorale et privé de ses droits civiques et politiques qui ont été reconnus par l’Etat ivoirien à travers l’obtention du récépissé du PPA CI. A ce propos, la Loi ivoirienne est assez claire si tant est que c’est la Loi que nous voulons respecter. Car le Président Laurent Gbagbo, Président Statutaire du parti des peuples Africains, parti déclaré au ministère de l'intérieur, et disposant d'une autorisation d'exercer, ne saurait être déclaré inéligible aux yeux de nos lois.

Tout d'abord parce qu'une décision de la Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, Cour Supranationale, a ordonné sa réintégration sur la liste électorale après constatation de la forfaiture que constituait ce retrait. Ensuite la loi n° 93-668 du 09 Août 1993 relative aux partis et aux groupements politiques en son article 08 dispose que : « les membres fondateurs et dirigeants de partis politiques ou de groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits civiques et politiques. ».

Dans la situation qui prévaut, le Ministre de l'intérieur a remis une autorisation d'exercer au Parti des peuples Africains, N° 1315/MIS/DGAT/DAG/SDVA, jugeant qu'il remplissait les exigences de la loi pour devenir un parti politique, et ce depuis le Mardi 05 Juillet 2022 . Par quels mécanismes, le Gouvernement accorderait il l'autorisation à Laurent Gbagbo d'être Président d'un parti politique, tout en étant inéligible ? Parce qu'il est notoire de savoir que jamais nous n'accepterons une telle décision.

Hier, nous rejetions les charges fictives du procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo, avec de la patience, de la résilience, dans un esprit de paix. Aujourd'hui encore, après que notre parti se soit consolidé, mobilisé, nous n'accepterons nullement toutes décisions juridiquement politisées qui auront pour but de priver le Président de notre parti de ses droits civiques et politiques. Laurent Gbagbo n’a jamais braqué la BCEAO qui a juste titre n’a jamais porté plainte ni communiqué sur un préjudice subit du fait de LG.

D’ailleurs à combien de chiffre le montant de ce fameux braquage puisqu’on ne sait rien du mode opératoire ni du montant qui a été dérobé lors de ce « braquage » bidon ? D’ailleurs, qu’est ce qui motive le fait qu’un tel braqueur soit reçu au Palais présidentiel par le chef de l’Etat là où un individu de cet acabit devrait normalement être poursuivi ou du moins ostracisé ? Bref, arrêtons la plaisanterie et sachons que tôt ou tard, chacun devra assumer les conséquences des actes qu’il pose aujourd’hui et ce même, à titre posthume".