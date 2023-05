Côte d’Ivoire: Ce que Didi B dit au sujet de sa femme Saraï d’Hologne

La femme de Didi B a soufflé une bougie de plus le dimanche 21 mai. A cette occasion, le rappeur a envoyé un message touchant à Saraï d’hologne.

Didi B: ‘’J’ai trouvé une fille attentionnée’’

Le rappeur Didi B est marié depuis bientôt un an à sa dulcinée Saraï d’Hologne. Le couple vit parfaitement leur amour et, habitués aux réseaux sociaux, ils partagent leur quotidien à leurs nombreux fans respectifs. Et bien même trop au point d’attirer la foudre de certains internautes sur eux. Mais particulièrement sur la femme du rappeur. Après des critiques acerbes un peu contre elle, Saraï d’Hologne s’est éclipsée un tant soit peu de la toile laissant la place à son tendre amoureux.

A l’occasion du 30 ème anniversaire de sa compagne, célébré il y a maintenant deux jours, Didi B a saisi l’occasion pour témoigner encore sa flamme à Saraï d’Hologne à travers un tendre message. C’est sur les réseaux sociaux que le jeune prodige du Rap Ivoire a publié son message.

‘’Joyeux anniversaire baby Saraï. Choisis le pays que tu veux, je t’envoie là-bas. J’ai trouvé une jeune go. J’ai trouvé la plus belle. J’ai trouvé une fille attentionnée. J’ai trouvé une infirmière. J’ai trouvé une artiste. J’ai gagné une peintre. J’ai eu une mannequin. J’ai eu une nerveuse. J’ai eu une drama queen. J’ai eu la go la plus indécise de la terre qui ne veut pas sortir mais qui se déhanche le même soir en boite tia dire Shakira guéré. Kinkin qui veut plus qui dit qu'elle mange plus porc mais le lendemain elle fait plan de Bacon. Elle gâte toutes mes chansons aussi à la maison ici. J’ai gagné une femme nerveuse et fragile en même temps; quel cocktail Dieu m’a donné ! Mojito gueré Guinéen. Mais j’ai trouvé ma femme’’, adresse-t-il.

C’est sûr que si la jeune influenceuse et peintre ne s’était pas éloignée de la toile, plusieurs de ses photos allaient être inondées dessus. Son chéri qui se trouve en France actuellement, va organiser à son retour sur Abidjan, une fiesta à l’honneur de Saraï d’hologne.