Alphabétisation numérique : 40 femmes gâtées par la Fondation MTN CI

La Fondation MTN Côte d’Ivoire a procédé au lancement du projet Roll Out en offrant des équipements agricoles, une unité de transformation de riz et en renforçant les capacités des femmes dirigeantes des coopératives à l’alphabétisation numérique afin d’améliorer leur productivité à travers le don d’équipement agricole.

Projet Roll Out : MTN CI appuie des femmes dirigeantes des coopératives formées à l’alphabétisation numérique

Ce projet en partenariat avec la Société coopérative des femmes de Gbadi-Est (SOCOEGE-SCOOPS) permettra à la mise en place d’une unité de transformation de riz dans dans le cadre de son axe stratégique d’autonomisation de la femme rurale. Au cours de cette cérémonie, la Fondation MTN a fait un don d’équipements agricoles à savoir 5 moto pompes, 1 moto benne, 1 décortiqueuse de riz, 1 batteuse-vanneuse, 1 bascule électrique et la construction de l’abris et du magasin pour un coût total de 25 millions de FCFA. A cela s’ajoute la formation en alphabétisation numérique par le téléphone de 40 femmes de la coopérative depuis le 1er mars 2023 et se poursuit sur 3 mois.

Ainsi, MTN CI, conscient du fort potentiel des femmes en tant qu’acteur de changement, continue d’affirmer son engagement pour l’autonomisation des femmes rurales à travers ce projet. Présente à cette cérémonie de lancement, Mme Natenin Coulibaly, Secrétaire exécutif de la Fondation MTN a exhorté les femmes à profiter de cette opportunité: « C’est une fierté pour nous d’avoir contribué à votre formation sur l’outil numérique afin de vous rendre plus indépendante et autonome dans votre activité. Et grâce à cette unite de transformation de riz et aux équipements agricoles, vous allez pouvoir produire davantage. Je vous exhorte donc à profiter de cette opportunité », a-t-elle indiqué.

Rappelons que cette formation se tiendra également à Gagnoa dans le cadre d’un autre projet « Roll out » qui encourage les femmes à exceller dans la production du riz.