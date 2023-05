Côte d’Ivoire : L’artiste béninois, Fanicko, se convertit au christianisme

Le chanteur béninois, Fanicko, fait partie à présent des nombreux artistes à donner leur vie à Dieu. Il a fait l’annonce à travers un post sur sa page Facebook, suivi de quelques photos de son baptême.

Fanicko est devenu officiellement un enfant de Jésus

Le chanteur béninois, Fanicko s’est installé depuis quelques années au Cameroun. Dans une interview accordée à un média du pays de Paul Biya, l’artiste expliquait pourquoi il a quitté son Bénin natal.

‘’Non, je ne vais pas dire pourquoi mais la plupart des gens savent en même temps que je reste là où on me respecte, là où on me donne de l’amour’’, avait-il déclaré.

Ses propos ont beaucoup choqué les mélomanes béninois. Mais qu’à cela ne tienne !

Fanicko vient de surprendre une fois de plus tous ses fans. Dans une publication vers la fin de la journée du lundi 29 mai de Pentecôte, sur sa page Facebook, il a annoncé être devenu officiellement un enfant de Dieu.

‘’Un enfant de Dieu est né de nouveau ! Aujourd’hui je me suis fait baptiser. Merci Jésus, Merci Ks Bloom !!!’’, écrit-il suivi d’un verset biblique : ‘’Jean 3:3 : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu’’.

Quelques heures plus tôt, c’est le chanteur Gospel ivoirien, KS Bloom, tout heureux, qui donnait la bonne nouvelle du baptême de Fanicko sur sa page Facebook.

‘’Un commando est né aujourd’hui ! Mon frère Fanicko de Jésus s’est fait baptiser ! Je suis trop content. Gloire à Jésus’’, écrivait-il.

Des photos du baptême dans une piscine de l’artiste béninois arborant un T-Shirt sur lequel il est inscrit : ‘’J’ai donné ma vie à Jésus’’, sont également publiées.

Toutefois, de nombreux internautes se demandent si Fanicko va délaisser la musique mondaine pour celle de Dieu.

Sait-on jamais, mais sur son dernier album, il y a même une chanson consacrée entièrement à Dieu, intitulée ‘’Enfant de Dieu’’, qu’il promeut depuis sur les réseaux sociaux.