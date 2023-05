Ports à conteneurs les plus performants en Afrique: La Côte d'Ivoire classée 333è

La Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence soulignent que la majorité des ports du continent pâtissent de la durée excessive des cycles de chargement-déchargement, qui fait peser un risque constant de perturbation sur la chaîne logistique.

Classement des ports à conteneurs les plus performants en Afrique en 2022 (rapport)

Hormis deux ports situés en Afrique du Nord et le port de Djibouti, les infrastructures portuaires africaines figurent parmi les moins performantes au monde en 2022, selon un rapport publié le 18 mai par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence.

Intitulé « Indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2022 », ce rapport compare les performances de 348 ports à conteneurs dans le monde selon leur efficacité, en mesurant le temps écoulé entre l’arrivée en rade d’un navire et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaisons effectué.

Il en ressort que cinq ports d’Afrique du Nord figurent dans le Top 10 des ports à conteneurs les plus performants du continent.

Le port marocain de Tanger Med occupe le premier à l’échelle africaine et le 4è rang à l’échelle mondiale. Ce port situé au cœur d’une zone économique spéciale, qui s’étend sur près de 2000 hectares et accueille plus de 500 entreprises opérant notamment dans les filières automobile, aéronautique, textile et agroalimentaire, a gagné deux rangs dans le classement mondial par rapport à l’édition 2021 de l’indice.

A l’échelle africaine, Tanger Med est suivi par Port Said (Egypte), qui occupe la 10è position dans le classement mondial, le port de Djibouti (26è rang mondial) et le port de Berbera au Somaliland (144è).

Viennent ensuite les ports de Casablanca (Maroc), El Dekheila (Egypte), Damiette (Egypte), Conakry (Guinée) et Dakar (Sénégal). Le port de Matadi en RD Congo ferme, quant à lui, le Top 10 africain. (Voir le classement complet des ports à conteneurs africains les plus performants ci-dessous).

Le rapport indique d’autre part que la majorité des ports africains pâtissent de la durée excessive des cycles de chargement/déchargement, qui fait peser un risque constant de perturbation sur la chaîne logistique.

A l’échelle mondiale, le port chinois de Yangshan arrive en tête de classement des ports à conteneurs les plus efficaces en 2022, malgré la survenue de typhons et d’autres facteurs qui ont désorganisé son fonctionnement en 2022.

En dehors des excellentes performances du port de Yangshan, qui avait occupé la 4è position à l’échelle mondiale en 2021, la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence soulignent cette année la bonne performance des installations portuaires de la région Moyen-Orient & Afrique du Nord. Trois ports de la région occupent les cinq premières places du classement, la deuxième revenant à Salalah (Oman), la troisième à Khalifa (Abou Dhabi) et la quatrième à Tanger Med (Maroc).

Par ailleurs, la troisième édition du rapport sur l’indice mondial de performance des ports à conteneurs constate globalement une nette amélioration des conditions opérationnelles depuis les perturbations sans précédent causées par la pandémie de Covid-19. Partout dans le monde, les ports à conteneurs continuent de récupérer leur retard. Ils pourraient toutefois gagner davantage en efficacité dans certains domaines à condition d’accroître leur productivité et d’améliorer la qualité de leurs services en dématérialisant davantage les procédures et en modernisant les infrastructures.

Classement des ports à conteneurs les plus performants en Afrique en 2022 :

1-Port de Tanger Med/Maroc (4è rang mondial)

2-Port Said/Egypte (10è)

3-Port de Djibouti/Djibouti (26è)

4-Port de Berbera/Somaliland (144è)

5-Port de Casablanca/Maroc (159è)

6-Port El Dekheila/Egypte (172è)

7-Port de Damiette/Egypte (173è)

8-Port de Conakry/Guinée (189è)

9-Port autonome de Dakar/Sénégal (196è)

10-Port de Matadi/RD Congo (197è)

11-Port de Tema/Ghana (205è)

12-Port de Radès/Tunisie (210è)

13- Port de Mogadiscio/Somalie (221è)

14-Port de Beira/Mozambique (223è)

15- Port de Freetown/Sierra Leone (226è)

16- Port de Toamasina/Madagascar (227è)

17- Port de Takoradi/Ghana (245è)

18-Port de Maputo/Mozambique (248è)

19- Port Victoria/Seychelles (249è)

20-Port d’Agadir/Maroc (252è)

21-Port de Béjaïa/Algérie (256è)

22-Port de Lagos/Nigeria (260è)

23-Port d’Alexandrie/Egypte (268è)

24-Port de Sokhna/Egypte (269è)

25- Port de Monrovia/Libéria (271è)

26- Port d'Owendo/Gabon (275è)

27- Port Elizabeth/Afrique du Sud (291è)

28- Port de Walvis Bay/Namibie (293è)

29- Port autonome de Douala/Cameroun (295è)

30- Port de San Pedro/Côte d'Ivoire (296è)

31- Port d’Onne/Nigeria (302è)

32-Port de Qasr Ahmed/Libye (303è)

33- Port de Tin Can Island/Nigeria (308è)

34- Port de Dar Essalaam/Tanzanie (312è)

35- Port de Pointe-Noire/République du Congo (315è)

36- Port de Lomé/Togo (318è)

37- Port en eaux profondes de Kribi/Cameroun (324è)

38- Port de Mombasa/Kenya (326è)

39- Port-Louis/Maurice (327è)

40- Port de Cotonou/Bénin (330è)

41-Port de Nouakchott/Mauritanie (331è)

42-Port d’Abidjan/Côte d’Ivoire (333è)

43- Port de Luanda/Angola (337è)

44-Port de Ngqura/Afrique du Sud (338è)

45-Port de Durban/Afrique du Sud (341è)

46-Port du Cap/Afrique du Sud (344è)

Source : agenceecofi