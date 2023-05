Côte d'Ivoire-Dano Djédjé : "Gbagbo sera électeur et éligible"

Au cours d'une rencontre avec les responsables de fédérations de la région du Gôh du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), Sébastien Dano Djédjé a assuré que Gbagbo Laurent sera bel et bien électeur et éligible en 2025. Et ce malgré sa radiation de la liste électorale par la CEI (Commission électorale indépendante).

Côte d'Ivoire-Dano Djédjé : "Gbagbo ne doit pas être retiré de la liste électorale"

La radiation de Gbagbo Laurent de la liste électorale semble ne pas émouvoir Sébastien Dano Djédjé. En effet, le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI qui échangeait avec les structures de base des fédérations de Gagnoa commune et sous-préfecture le dimanche 28 mai 2023 est revenu sur la décision de la CEI.

Pour l'ancien ministre ivoirien, son mentor ne sera pas absent à la présidentielle de 2025. Le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI a déclaré à ses interlocuteurs que Gbagbo "sera électeur et éligible". "Après tout ce qu'il a vécu, Laurent Gbagbo ne doit pas être retiré de la liste électorale. Il sera électeur et éligible. Nous nous battrons pour ça. Notre principal objectif, c'est son installation à la magistrature suprême en 2025, c'est le plus grand et le beau cadeau qu'on puisse lui offrir", a fait savoir le candidat à la présidence du conseil régional du Gôh.

Toutefois, Sébastien Dano Djédjé a insisté pour dire que pour atteindre cet objectif, le PPA-CI doit "arracher les mairies et les conseils régionaux des mains de ceux qui les occupent". "C'est pourquoi nous devons confier nos candidatures à tous les militants de base, aux secrétaires généraux de sections et aux fédéraux. Vous devez vous approprier les candidatures du parti", a-t-il confié aux membres des fédérations.

Il faut rappeler que la Commission électorale indépendante, dirigée par Ibrahime Coulibaly Kuibiert a annoncé la radiation de Gbagbo Laurent, suscitant ainsi une vague de colère et d'indignation au sein du parti fondé par le "Woody" de Mama.