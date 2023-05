Côte d’Ivoire: Des proches de Bédié et Gbagbo en campagne pour un indépendant

Le samedi 27 mai 2023, réunis au terrain de la ville de Fresco, un peu plus d’un millier de militants PPA-CI et PDCI-RDA ont témoigné leur soutien au candidat indépendant déclaré Kébé Mahamadou pour les élections régionales dans la région du Gbôklê. C’était au cours d’une cérémonie dite de présentation de leur candidat aux populations organisée par le CAPLG (Cercle des amis de Laurent Gbagbo).

Côte d’Ivoire – Elections régionales dans le Gbôklê : Des militants PPA-CI et PDCI-RDA choisissent l’Indépendant Kébé Mahamadou

Le terrain de la ville de Fresco a presque refusé du monde le samedi 27 mai 2023. Tant l’évènement organisé par le CAPLG (Cercle des amis de Laurent Gbagbo) en a drainé. Plus d’un millier (selon les organisateurs) de militants PPA-CI et PDCI-RDA amassés sous 12 bâches que nous avons pu décompter. Grelots, tambours et autres objets d’ambiance en main.

Comme pour venir célébrer une victoire. Pourtant, il ne s’agissait que de la cérémonie de présentation de celui qu’ils ont décidé de soutenir comme candidat aux élections régionales dans le Gbôklê : le candidat indépendant déclaré, Kébé Mahamadou, actuel député de la circonscription de Sago-Dakpadou (département de Sassandra, 270 kilomètres au sud-ouest d’Abidjan).

« Je suis l’un des premiers responsables du PDCI-RDA dans le département de Sassandra. Mon parti a choisi un candidat pour ces élections régionales. Mais, je pense que mon parti a perdu la réalité du terrain. Ici, dans le Gbôklê, nous avons un homme qui sait faire le développement. Il a prouvé à maintes reprises qu’il est soucieux des problèmes de ses parents. C’est l’honorable Kébé Mahamadou. C’est pourquoi j’engage les militants du PDCI-RDA à le soutenir », ainsi a parlé Francis Lobé, le secrétaire départemental et membre du bureau politique du PDCI-RDA pour le département de Sassandra.

Non sans brandir des preuves suffisantes qui ont provoqué sa "reddition". « Si le sous-préfet de Sago a un toit où dormir aujourd’hui, c’est grâce à Kébé. Si dans mon village, à Gnago 2, il y a un appatam digne d’une capacité de 500 places assises pour nous permettre de faire nos réunions, c’est grâce à Kébé. Et la liste de ses réalisations est longue », énumérera Francis Lobé. Même son de cloche pour les militants PPA-CI et fanatiques de Laurent Gbagbo qui ont eu pour l’occasion trois porte-parole parmi lesquels le très illustre ex-ministre de la communication et porte-parole du gouvernement du Général Guéi Robert en 2000, Sama Henri César Damana.

L’homme, après avoir raconté les circonstances de sa rencontre, il y a 8 ans, avec le député Kébé Mahamadou a tenu à préciser que « soutenir Kébé Mahamadou n’est pas une défiance à un parti ou un reniement de son amour pour Laurent Gbagbo ». Mais, il s’agit plutôt d’un choix « de raison pour le développement de notre région ». « On aime Gbagbo. Mais, on veut voir notre région se développer. Pour ces élections régionales, il n’y a pas débat. Nous avons choisi Kébé Mahamadou », résumera Alli Dally, président du CAPLG.

Kébé Mahamadou est député de la circonscription de Sago-Dakpadou. Elu pour la première fois en décembre 2016, il a été réélu en 2021, toujours sous la bannière "indépendant". Aux dires de ses partisans, il n’a jamais milité dans un parti politique. Il est d’ailleurs, avec Assalé Tiémoko de Tiassalé, l’un des 2 députés non issus d’un parti politique et non membres d’un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Les élections régionales 2023 prévues pour le 2 septembre 2023 sont les premières régionales auxquelles il participera.

Avec Sercom Kébé.