Côte d’Ivoire : Voici le programme des vols directs entre Abidjan et New York

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a présidé la cérémonie de reprise des vols directs entre Abidjan et New York de la compagnie Ethiopian Airlines. C’était le lundi 29 mai 2023 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Étaient présents aux côtés du ministre Amadou Koné, le représentant de la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, ses Excellences Mesdames les Ambassadrices des États Unis d’Amérique et de la République Fédérale d’Ethiopie, ainsi que le CEO d’Ethiopian Airlines et la Directrice Commerciale de Air Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Reprise des vols directs entre Abidjan et New York, la satisfaction du ministre Amadou Koné

Lancé en mai 2018 en présence du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, et au moment où les voyageurs commençaient à s’y habituer, le vol direct de la compagnie Ethiopian Airlines entre Abidjan et New-York a été interrompu du fait de la pandémie de la COVID-19. Une crise sanitaire mondiale qui a cloué au sol tous les avions.

Après deux ans de suspension, la connexion entre Abidjan et le continent américain a repris le lundi 29 mai 2023 grâce à la résilience de la compagnie Ethiopian Airlines et à la volonté des autorités ivoiriennes de faire de cette liaison, une de ses priorités. D’où la pleine satisfaction du ministre des transports Amadou Koné qui a présidé à nouveau après 2018 la cérémonie de baptême du vol Ethiopian Airlines au départ de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan vers New York.

Un projet cher au président Alassane Ouattara

Dès son accession au pouvoir en 2011, le président ivoirien Alassane Ouattara avait pour entre autres objectifs, le repositionnement de son pays sur l’échiquier international, au plan diplomatique et économique.

« C’est bien dans ces perspectives qu’il était important que notre pays, 2e puissance économique de la CEDEAO, soit relié à la 1ère puissance mondiale. Mais également que la capitale économique Abidjan puisse constituer au niveau de la sous-région un hub aérien. Je suis donc heureux que l’organisation de l’aviation civile internationale( OACI) permette la reprise des vols après que les restrictions du fait de la crise du Covid-19 soient levées », s’est réjoui le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné.

Un partenariat gagnant-gagnant entre Air Côte d’Ivoire et Ethiopian Airlines

Dans le protocole d’accord signé entre la compagnie Éthiopienne et Air Côte d’Ivoire, a fait savoir le ministre Amadou Koné, la compagnie nationale ivoirienne pourrait profiter de cette reprise des vols directs Abidjan-Etats-Unis pour vendre quelques sièges, en attendant qu’elle débute ses propres vols longs courriers avec l’acquisition de nouveaux avions dédiés.

C’est également une liaison qui connectera les voyageurs d’une trentaine d’États. Ethiopian Airlines dessert en plus de 38 pays en Afrique, 8 grands États américains, à savoir : Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, Washington et New-York.

Air Côte d’Ivoire quant à elle, dessert une vingtaine d’escales en Afrique et 5 domestiques. « Les voyageurs de tous ces pays vont donc se rencontrer, transiter et échanger. Ce qui renforcera la position de hub de l’aéroport d’Abidjan », a noté Amadou Koné qui n’a pas manqué de rappeler le calvaire des voyageurs en provenance des États-Unis vers Abidjan et vice-versa, au regard de la longue durée du trajet ( au départ des États-Unis, il fallait transiter par d’autres pays pour accéder au continent africain et vice-versa) et du coût extrêmement excessif des billets d’avion.

Voilà pourquoi Amadou Koné a félicité la reprise des vols directs Abidjan-Etats-Unis qui se feront selon les premiers plans de vols, quatre fois par semaine ( lundi, mercredi, vendredi et samedi à 12h GMT au départ d’Abidjan) même si le souhait des autorités ivoiriennes est de faire un vol par jour à l’instar de plusieurs autres compagnies au départ d’Abidjan.

Sercom Ministère des Transport