Prix national d’Excellence 2022 : Amadou Koné célèbre les meilleurs agents du secteur des transports

Après la distinction des lauréats du 1er prix national d’excellence pour l’édition 2022 de chaque catégorie par le Président Alassane OUATTARA à l’occasion de la célébration de la fête nationale le 7 août 2022 au Palais Présidentiel d’Abidjan, c’est au tour des récipiendaires des 2e et 3e prix de recevoir leurs récompenses au sein de leurs institutions respectives. C’est dans ce cadre que le Ministère des Transports a célébré ses meilleurs agents du secteur aérien et ceux ayant innové dans le secteur de la mobilité urbaine et la sécurité routière. C’était le mardi 9 mai 2023 au 26e étage de l’immeuble Postel 2001, Abidjan-Plateau en présence du ministre Amadou Koné.

Prix national d’Excellence 2022 : Amadou Koné récompense les 2e et 3e du secteur des transports

Pour cette édition du Prix sectoriel national d’Excellence , le ministère des transports a primé quatre directions de son département ministériel dans la catégorie du transport aérien et deux organisations de la société civile dans la catégorie de la mobilité urbaine et la sécurité routière. Selon le Jury présidé par le directeur de cabinet du ministère des transports Dioman Coné, ces lauréats ont significativement contribué au rayonnement tant du transport aérien que de la mobilité urbaine et la sécurité routière au cours de la période 2021-2022.

Catégorie « Secteur aérien »

Après le 1er prix reçu des mains du président de la République par l’équipage du vol DHS immatriculé TUTSK de la compagnie Air Côte d’Ivoire ( 5 membres) en provenance de Korhogo et Bouaké, pour leur professionnalisme au cours l’incident survenu dans la nuit de samedi 9 juillet 2022 à l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, il a paru aux yeux du Jury du ministère des transports important de féliciter tous les autres acteurs et services au sol qui ont apporté l’assistance nécessaire aux passagers et assuré leur prise charge.

Ainsi le 2e prix est-il revenu au Directeur de de la météorologie ( SODEXAM), M. MOULOT Jean-Louis. Le 3e prix a été remporté par 3 directions de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile ( ANAC) : la direction de la sûreté de la facilitation, la direction de la sécurité des vols et la direction de la de la navigation aérienne et des Aérodromes.

Catégorie « Mobilité Urbaine et sécurité routière »

Après le 1er prix raflé par le colonel Touré Abdul Kader, DG de la police spéciale de sécurité routière ( PSSR), le Jury a bien voulu encourager des organisations non gouvernementales qui volontairement contribuent au rayonnement de la mobilité urbaine et la sécurité routière. Il s’agit pour le 2e prix de l’organisation des jeunes de la sécurité routière ( OJISER) de Mme Koné Maferima Kounady et le réseau national pour le bien-être des chauffeurs ( RENABEC) de Kouadio Adjoumani pour le 3e prix.

1,5 million de FCFA pour le 2e prix et 1 million de de FCFA pour le 3e prix

Pour les encourager à demeurer des modèles pour le rayonnement du secteur des transports en Côte d’Ivoire, le ministre Amadou Koné a offert aux lauréats du 2e prix et 3e prix , respectivement une enveloppe de 1,5 million de fcfa et 1 million de fcfa plus un diplôme de reconnaissance. « Ces prix sont pour nous un moyen de passer un message : celui du respect du code de la route et du civisme ainsi que le professionnalisme », a conclu Amadou Koné.

Sercom Ministère des Transport