L’ONG Born Free USA, partenaire de la mise en œuvre du programme WABiLED, organise du 08 au 12 mai 2023, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, un atelier de formation des formateurs de la Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam. Objectif : former des agents d’application de la loi dans la mise en œuvre des obligations de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en vue de renforcer la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : La lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages au centre d’un atelier de formation

Selon le ministère, il s’agira à l’issue de l’atelier de disposer d’un noyau de formateurs dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Les nouveaux formateurs devront être capables à leur tour d’implémenter la formation reçue dans leurs services d’origine et au niveau national. C’est pourquoi, les auditeurs sont des fonctionnaires ayant une grande expérience en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

Notons qu’en 2019 et 2020, le Programme pour la biodiversité et le changement climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC), financé par l’USAID, a organisé une série d’ateliers de formation de formateurs sur la CITES et la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ces ateliers de formation des formateurs avaient impliqué les pays de la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest).

Étaient concernés, autorités en charge des espèces sauvages et autorités douanières, capables de répercuter la formation reçue à d’autres services potentiellement impliqués dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. « En 2023, le Programme pour la biodiversité et le développement à faibles émissions en Afrique de l’Ouest (West Africa Biodiversity and Low Emissions Development - WABiLED), successeur du programme WA BiCC, assurera le suivi des formations des formateurs en étendant les formations procurées aux autres autorités impliquées dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages », rapporte le ministère en charge des Eaux et Forêts.

Agents de la Direction des affaires juridiques et du contentieux, de la faune et des ressources cynégétiques, de la police forestière, de la BSSI (Brigade spéciale de surveillance et d’intervention) et des services d’inspection du port et de l’aéroport, prennent part aussi à ce séminaire de formation. Ainsi que, ceux-ci la douane, de la justice, des ressources halieutiques, de la gendarmerie, de la police, des affaires maritimes et de l'armée.

Tizié TO Bi

Correspondant régional