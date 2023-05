Ecologie verte: Farid Ouattara opte pour les motos électriques en Côte d’Ivoire

L’écologie verte devrait entrer dans les mœurs des citoyens africains. C’est le combat qu'essaie de mener le jeune entrepreneur ivoirien, Farid Ouattara, en mettant un service de livraison avec des motos électriques.

Farid Ouattara prône l'usage des motos électriques pour s’engager dans l’écologie verte

L’écologie est de plus en plus au cœur des préoccupations. De plus en plus, des pays tentent d'adopter des comportements responsables et de préserver la planète. Aujourd’hui, parmi les pays qui ont opté pour l’écologie verte, il y a par exemple l'Islande, le Danemark, la Norvège, la France, l'Irlande, la Finlande, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. En Afrique, c’est un peu lent, mais des pays africains cherchent néanmoins à s’engager de plus en plus vers l’économie verte.

En Côte d’Ivoire, un jeune entrepreneur ivoirien, Farid Ouattara, qui s’inscrit dans la perspective de réduire considérablement les gaz à effet de serre et le chômage des jeunes, a pensé et conçu une start-up de livraison à motos pour particuliers et professionnels pour tous types de colis, nourriture ou courriers, qu’il a baptisée ‘’Fako Drop’’ dont le lancement a eu lieu récemment à Cocody Riviera-Faya.

‘’Nous sommes la première entreprise ivoirienne et même en Afrique de l’Ouest à avoir une orientation green écologique parce que nous travaillons avec des motos électriques. Cette façon de faire n’est pas développée en Côte d’Ivoire voire en Afrique de l’ouest’’, déclare-t-il.

En outre, le patron de Toutankhamon SARL avec ‘’Fako Drop’’, n’a pas caché son ambition d’être le pionnier de ce mouvement, parce que c’est un enjeu environnemental et cela se pratique déjà en Europe. Ainsi il serait important de conscientiser les populations à utiliser ces engins afin que cela entre dans leur quotidien.

Farid Ouattara dont l'application ‘’Fako Drop’’ est disponible sur les différentes plateformes de téléchargements, a également exhorté les jeunes africains, en particulier les jeunes ivoiriens à se mettre au travail, car dit-il ‘’nous sommes dans l’année de la jeunesse et il serait bienveillant que la jeunesse puisse mettre son talent, son professionnalisme au service de la nation afin de ressembler aux grandes entreprises qui existent dans le monde’’.