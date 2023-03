Promotion des technologies: MTN Côte d’Ivoire dote l' INP HB d'un FABLAB

MTN Côte d’Ivoire offre un laboratoire de fabrication numérique à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP HB) d’une valeur de 300 millions de Franc CFA

L' INP-HB ouvert sur un réseau de plus de 2000 FabLab dans le monde - MTN Côte d’Ivoire

Ce vendredi 10 mars 2023, MTN Côte d’Ivoire en partenariat avec la Fab Fondation de MIT (Massachusetts Institute of Technology) a offert un laboratoire de fabrication numérique équipé et connecté à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro d’une valeur de 300 millions de FCFA, afin de contribuer à la facilitation de la recherche et de l’innovation scientifique.

L’insertion des jeunes demeure une préoccupation mondiale et singulièrement en Côte d’Ivoire. C’est ainsi que dans ses perspectives d’accompagnement pour l’auto-employabilité, la créativité et de la réalisation de projets professionnel des étudiants en particulier, MTN Côte d’Ivoire a permis à l’INP HB de rejoindre le cercle des FabLab contraction de l'anglais Fabrication Laboratory).

Encadré par une équipe experte de la Fab Foundation pour l’aménagement, ce projet vise à contribuer à l’éclosion d’une élite technologique dans la fabrication numérique au service de la formation des étudiants sur des projets réels d’entreprise, mais également au service de la communauté.

À l’occasion de la remise officielle du Y’ello Lab offert par MTN CI, Monsieur Djibril Ouattara, Directeur Général n’a pas manqué d’exprimer sa fierté en ces termes : “ En tant qu’un ancien de Massachusetts Institute of Technology (MIT), je suis particulièrement heureux de l’ouverture du Y’ello Lab qui vient sans aucun doute apporter un souffle nouveau à la recherche scientifique et à l’innovation technologique des jeunes de Côte d’Ivoire. Mieux, ce Fab Lab permettra d’aiguiser l’esprit d’innovation des étudiants et ingénieurs ivoiriens afin de créer et de proposer des solutions adaptées aux problèmes qui les entourent.”, s’est-il réjoui.

Ce don de MTN Côte d’Ivoire intervient dans le cadre de l’accompagnement du gouvernement ivoirien à encourager la formation des jeunes afin de renforcer leur employabilité.

Le Y’ello Lab, d’un coût global de 300 millions de FCFA est équipé de matériels informatiques et numériques de pointe tels des Imprimantes 3D, d’une fraiseuse numérique haute précision et d’une découpe laser ainsi que plusieurs autres appareils pour le moulage et la création de prototypes. Sa mission est de donner accès aux outils, connaissances et moyens matériels pour former et éduquer à l’innovation et à l’invention en utilisant la fabrication et le numérique qui permettront à chacun de « faire tout soi-même ».

Avec le partenariat de la Fab Fondation, l’INP HB est désormais ouvert sur un réseau de plus de 2000 Fab Labs dans le monde afin de créer un espace d’échange, de partage, de collaboration, d’exploration et de fabrication.

Rappelons que MTN CI, à travers sa Fondation a offert plus de 150 salles multimédia de l’éducation nationale sur toute l’étendue du territoire ivoirien.