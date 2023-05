Côte d’Ivoire : Une application de location de véhicules voit le jour

Les problèmes de location de véhicules sont aujourd’hui aux oubliettes. Une nouvelle application de commande et de location en ligne, a vu le jour pour le bonheur des ivoiriens.

Une plateforme de location de véhicules est née

Les populations abidjanaises et même ivoiriennes se cassent souvent la tête pour se trouver un véhicule de location pour faire leurs courses tranquillement.

Soit, c’est par le biais d’une tierce personne ou soit c’est via les réseaux sociaux qu’ils arrivent en a trouver. Aujourd’hui, ce casse-tête chinois n’est plus qu’un lointain souvenir.

Ils ont désormais la solution avec une toute nouvelle application pour leur faciliter la tâche. Il s’agit de la plateforme digitale Onygo (NDLR : On y va en langage Noussi).

Cette nouvelle référence digitale en matière de commande et de location de voitures a lancé officiellement ses activités le vendredi 5 mai au centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara d’Adjamé-Cocody.

Au cours de la cérémonie de lancement, le directeur général de la structure Locimex, Eric Olivier Yassoua Kouadio, a vanté les mérites de cette application mobile, qui est une ingéniosité 100% de jeunes ivoiriens.

‘’Pourquoi ne pas mettre à disposition des populations une référence facile d’accès pour tout ce qui est besoin de location de véhicules. Et pourquoi ne pas permettre justement aux populations d’utiliser le véhicule pour leurs besoins réels ou ponctuels pendant une heure voire huit heures de temps.

Et même pour une longue durée. Pourquoi ne pas donc rassembler dans quelque chose d’accessible et de facile? C’est là est venue l’idée de l’application Onygo’’, dit-il.

C’est une innovation avec la facturation horaire où il y avait déjà des véhicules de locations journalières. En plus des Voitures Taxi avec Chauffeurs (VTC), il y a, à présent avec Onygo, les Véhicules de Location avec Chauffeurs Privés (VLCP).

Ainsi, la zone de couverture de cette première plateforme de commande et de location de véhicules, est le grand Abidjan et alentours.

Et les différents types de voitures pour commander via les Smartphones, sont les Citadines, Berlines, SUV/4X4, Véhicules de Luxe, Grand berline et Pick up.

Seulement, il y a des frais supplémentaires pour les sorties hors d’Abidjan vers les localités comme Assinie, Bonoua, Adiaké, Bassam, Jacques ville, etc maintenant.

Concernant les locations pour les villes de l’intérieur, les personnes sont soumises au protocole de location ordinaire avec une réservation à l’avance via l’assistance et un tarif forfaitaire incluant les frais d’hébergement des chauffeurs.