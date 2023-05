Présidentielle en Turquie : Soro Guillaume félicite Erdogan

Soro Guillaume a adressé un message de félicitations à Recep Tayyip Erdogan à la suite de sa réélection à la tête de la République de Turquie. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a traduit son admiration au président nouvellement élu.

Côte d'Ivoire : Le message de Soro Guillaume à Erdogan

Au lendemain de l'élection présidentielle en Turquie, Soro Guillaume a officiellement salué la victoire du président sortant Recep Tayyip Erdogan. "Votre brillante réélection à la tête de la Turquie, à l'issue du scrutin présidentiel du dimanche 28 mai 2023, me donne l'agréable occasion de vous adresser mes plus vives et sincères félicitations", a déclaré le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) dans un communiqué.

Pour Soro Guillaume, le choix porté sur le cofondateur du Parti de la justice et du développement (AKP) montre que son engagement pour la Turquie ne fait l'objet d'aucun doute. "Et cela, votre peuple vient de vous le démontrer en vous renouvelant la grande confiance qu'il n'a eu cesse de placer en vous", a ajouté l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara.

Erdogan a été réélu président de la République de la Turquie le dimanche 28 mai 2023 à l'issue du second tour. Le président sortant a obtenu 52,2 % des suffrages exprimés. Il a reçu les félicitations de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.