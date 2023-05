Sénégal : "Séquestré", Ousmane Sonko lance un appel au peuple

Ousmane Sonko a lancé un appel aux Sénégalais dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai 2023. L'opposant de Macky Sall se disant "séquestré" par les forces de sécurité à lancer un appel à ses compatriotes afin que ceux-ci se lèvent "comme un seul homme".

Sénégal : Ousmane Sonko appelle les "Sénégalais à sortir massivement"

Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai 2023, Ousmane Sonko s'est adressé à ses compatriotes; L'opposant sénégalais leur a demandé de sortir massivement, car il a été "séquestré" par les forces de sécurité. Il a demandé aux Sénégalais de se lever "comme un seul homme".

"J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement. Que tout le monde se lève comme un seul homme parce que force doit rester au peuple", a lancé Sonko avant d'appeler à un "sursaut national" et un "mouvement de résistance national au nom de la défense de la démocratie et des libertés.

"J'appelle toutes les populations à demeurer mobilisées et debout contre la dictature de Macky Sall. Que la résistance constitutionnelle s'intensifie partout afin de recouvrer notre démocratie. Levons-nous et faisons face à Macky Sall et à ses sbires", a lancé le patron de Pastef dans son adresse.

L'opposant le plus sérieux de Macky Sall est aussi revenu sur l'épisode de son retour à Dakar alors qu'il avait lancé une caravane dans le sud du pays. "Dieu Seul sait ce que le régime est capable d'introduire dans mes biens illégalement saisis ainsi que d'autres effets personnels contenus dans mon sac de voyage et je dégage toute responsabilité par rapport à cela (...) Après nous avoir mis séparément dans des véhicules, ils ont conduit le mien jusqu'à Kaolack pour revenir dire ensuite qu'ils y ont trouvé une seconde arme à feu, à laquelle Antoine Diome a fait allusion dans sa sortie. Énième forfaiture d'un ministre de l'Intérieur, habitué de la contrefaçon même de rapports d'autopsie !", a dit Sonko.