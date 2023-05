Mondial U20: Le Sénégal éliminé avant les huitièmes de Finale

Grosse désillusion pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre qui vient d'être écarté pour ne pas voir les huitièmes de Finale de la Coupe du Monde FIFA 2023.

Sénégal: Les espoirs des Lionceaux de la Teranga de se qualifier ont été anéantis

Le but assassin est venu du Colombien Oscar Cortes en toute fin de partie (.90+5), anéantissant ainsi les espoirs des Lionceaux de la Teranga de se qualifier dans le Groupe C pour jouer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2023. Le Sénégal avait pris les devants grâce à une réalisation de Mamadou Camara (30e), qui ravivait leurs espoirs de qualification.

Cependant, la Colombie a riposté dans les derniers instants du match, à travers Oscar Cortes qui a habilement trompé le gardien de but sénégalais, scellant le sort du champion d'Afrique en titre et l'écartant du tournoi. Il s'agissait de la troisième rencontre entre les deux équipes en phase de groupes de la Coupe du monde U-20, et la Colombie n'avait pas encore battu son homologue africain.

Pendant ce temps, le Nigeria a fait face à un formidable défi contre le Brésil dans le groupe D. Malgré une performance remarquable, Ladan Bosso et ses poulains ont été défaits 2-0. Marquinhos a joué un rôle crucial dans cette victoire brésilienne en signant les deux buts de la partie, en fin de première période (43e et 45+1)

La première occasion du Nigeria, une volée spectaculaire de Jude Sunday, a touché le cadre. Mais le représentant africain n'est jamais parvenu à trouver le chemin des filets dans cette partie. Néanmoins, ses succès lors des deux premières sorties face à la République dominicaine (2-1) et contre l'Italie (2-0) lui ont assuré une place en huitièmes de finale, où il affrontera un adversaire encore à déterminer.

Alors que le Sénégal fait face à une énorme déception, la qualification du Nigeria offre de l'espoir aux passionnés de football africain. La Coupe du Monde U-20 de la FIFA reste une plate-forme permettant à ces jeunes joueurs africains d'acquérir une expérience inestimable et de se faire une place sur la scène internationale.