Finale Ligue des champions: Al Ahly ou la soif d'une 11è couronne

Les géants égyptiens d' Al Ahly affronteront le Wydad Athletic Club, tenants du titre, en finale de la Ligue des Champions de la CAF le week-end prochain. Face à leurs rivaux marocains, les Red Devils tenteront de décrocher une 11ème couronne africaine

Les résultats d' Al Ahly, club le plus titré de la Ligue des champions

Dans ce qui sera le remake de la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions de la CAF, Ahly accueillera le match aller au Caire, avant de se déplacer à Casablanca pour la manche retour.

Battus 2-0 l'année dernière par le WAC lors d'une finale à manche unique au Stade Mohammed V de Casablanca, les Egyptiens auront à coeur de prendre leur revanche.

C'est la quatrième fois de suite que Al Ahly dispute la finale de la Ligue des champions, et la huitième fois en 12 ans. Une régularité à cette ultime étape de la compétition qui confirme son statut de meilleur club du continent.

Ahly a commencé son parcours vers la finale au deuxième tour préliminaire, où il a affronté les Tunisiens de l'US Monastir, prenant le dessus 4-0 sur l'ensemble des deux matches pour passer en phase de groupes.

Ils se sont imposés 1-0 en Tunisie, avant de terminer le travail au Caire par une victoire 3-0.

Ahly a été tiré au sort dans un groupe B difficile, avec les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Al Hilal du Soudan et Cotonsport du Cameroun.

Ils se sont qualifiés de justesse pour les quarts de finale, après une victoire 3-0 sur Al Hilal à la dernière journée. Ils ont devancé l'équipe soudanaise grâce à une meilleure différence de buts en confrontation directe.

Hilal aurait douché leurs espoirs de qualification à la précédente journée, s'ils avaient réussi à convertir un penalty obtenu en toute fin de match contre Sundowns.

Les géants Egyptiens n'ont perdu que deux matches en phase de poules: 5-2 contre Sundowns et 1-0 contre Al Hilal, tous deux à l'extérieur. Ils ont fait match nul avec les Sud-Africains au Caire (2-2) et ont battu les Camerounais de Coton Sport à domicile (4-0) et à l'extérieur (3-0).

En quarts de finale, Ahly a éliminé le Raja Club Athletic de Casablanca, gagnant 2-0 au Caire et faisant match nul 0-0 à Casablanca.

En demi-finale, les égyptiens ont croisé l'Espérance de Tunis. Ils ont pris une belle option au match aller en s'imposant 3-0 à Radès, avant de terminer le travail à domicile lors du match retour, en gagnant 1-0.

Les résultats d'Al Ahly

Deuxième tour préliminaire

US Monastir 0-1 Al Ahly, Al Ahly 3-0 US Monastir

Phase de groupes:

Al Ahly 3-0 Coton spoort, Al Hilal 1-0 Al Ahly, Al Ahly 2-2 Mamelodi Sundowns, Mamelodi Sundowns 5-2 Al Ahly, Coton sport 0-4 Al Ahly, Al Ahly 3-0 Al Hilal

Quarts de finale:

Al-Ahly 2-0 Raja Club Athletic, Raja Club Athletic 0-0 Al Ahly

Demi finales:

Espérance 0-3 Al Ahly, Al Ahly 1-0 Espérance