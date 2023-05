Le Wydad vise un deuxième trophée consécutif en Ligue des Champions

Le Club marocain du Wydad Casablanca espère conserver son trophée à l’issue de l’édition 2022-2023 de la Ligue des Champions de la CAF, en renversant une nouvelle fois les égyptiens d’Al Ahly en finale.

Parcours du Wydad Athletic Club en Ligue des Champions 2022/2023

Le Wydad Athletic Club se déplacera pour la première manche de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF, sur le terrain de Al-Ahly, le dimanche 4 juin 2023, au Caire, avant d’accueillir le match retour, le dimanche 11 juin, à Casablanca, au Maroc. Cette finale est un remake de celle de la dernière édition.

Le Wydad Athletic Club cherche à ajouter un quatrième titre de la Ligue des Champions à son palmarès, après avoir déjà été couronné respectivement en 1992, 2017, 2021/2022.

Le Wydad Athletic Club affrontera l’équipe égyptienne en finale de la Ligue des Champions TotalEnergies pour la deuxième année consécutive.

Les deux équipes se sont rencontrées la saison dernière, et c’est le Wydad qui a soulevé le trophée après un succès 2-0 à l'issue d’une finale à manche unique disputée au Stade Mohammed V à Casablanca.

Ce sera le troisième affrontement entre les deux clubs en finale dans l’histoire de la compétition. Le premier clash entre les deux formations à cette étape ultime de la compétition a eu lieu en 2017.

Les Marocains avaient arraché le trophée. Ils avaient négocié le nul 1-1 au match aller au Caire, avant de battre les Égyptiens 1-0 au match retour à Casablanca.

Le Wydad Athletic Club a commencé sa campagne dans l’édition en cours par une défaite 2-1 face aux nigérians de River United, en match aller du deuxième tour préliminaire. Ils se sont repris au match retour, avec une large victoire 6-0 à Casablanca qui les envoyait en phase de groupes.

Le Wydad Athletic Club a été tiré dans le Groupe I, en compagnie de la Jeunesse Sportive de Kabylie, du Petro Athletico de Luanda et de l’AS Vita Club de Kinshasa en RDC. Il a terminé en tête du classement avec 13 points, après avoir gagné 4 matchs et concédé un nul et une défaite.

Le Wydad Athletic Club a remporté le premier match de la phase de groupes, contre AS Vita Club par 1-0, à Casablanca. Un match qui s’est joué en retard par rapport aux autres affiches, en raison de l’engagement du Wydad en Coupe du monde des clubs disputée du 1er au 11 février 2023 au Maroc.

Le Wydad Athletic Club a été défait lors de sa deuxième sortie au Stade du 5 juillet d’Alger par la JS Kabylie (1-0). Une contre-performance qu’ils ont immédiatement corrigée à la troisième journée en battant le Petro Athletic Club 1-0, au Stade Mohammed V de Casablanca.

En match retour contre le club angolais à Luanda, ils ont enchaîné avec un succès 2-0. Ils obtiennent ensuite un nul 0-0 sur le terrain de l’AS Vita Club à la cinquième journée avant de conclure la phase de poule par un large succès 3-0 à domicile contre la Jeunesse Sportive de Kabylie.

Le Wydad Athletic Club s’est expliqué en quart de finale avec Simba Club, le géant tanzanien. Battu 1-0 à Dar Es Salaam au match aller, ils se sont imposés sur le même score à domicile à la manche retour, obligeant les deux formations à se départager aux tirs au but. Une épreuve remportée 4-3 par les marocains pour se hisser en demi-finale.

Dans ce dernier carré, la tâche s’annonçait difficile face aux Mamelodi Sundowns considérés comme un candidat sérieux pour le titre. Ils ont dû résister pour obtenir le nul 0-0 à domicile à l’aller. Mais ils ont impressionné lors de la manche retour en allant décrocher un nul 2-2 au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, synonyme de qualification pour la finale, grâce notamment à la règle des buts inscrits à l’extérieur.

PARCOURS

Deuxième tour préliminaire :

Rivers United 2-1 Wydad Atheltic Club

Wydad Atheltic Club 6-0 Rivers United

Phase en phase de groupes.

Wydad Atheltic Club 1-0 AS Vita Club

JS Kabylie 1-0 Wydad Atheltic Club

Wydad Atheltic Club 1-0 Petro Atletico

Petro Atletico 0-2 Wydad Atheltic Club

AS Vita Club 0-0 Wydad Atheltic Club

Wydad Atheltic Club 3-0 JS Kabylie

Quarts de finale :

Simba SC 1-0 Wydad Atheltic Club

Wydad Atheltic Club 1-0 Simba SC

(Le Wydad Atheltic Club se qualifie aux tirs au but 4-3 après un nul 1-1 sur l’ensemble des deux matches)

Demi-finale :

Wydad Atheltic Club 0-0 Mamelodi Sundowns

Mamelodi Sundowns 2-2 Wydad Atheltic Club

(Wydad Atheltic Club s’est qualifié grâce à la règle des buts inscrits à l’extérieur après un score de 2-2 sur l’ensemble des deux matches)