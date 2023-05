Côte d'Ivoire - Pour sa 123e assemblée plénière ordinaire, l’épiscopat ivoirien s'est réuni, ce mercredi 31 mai 2023, à l'hôtel Prestige d’Agboville, au sud du pays. Du 31 mai au 04 juin 2023, les évêques porteront leurs réflexions sur les rapports d'activités des secrétariats exécutifs, le renouvellement des instances de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire (CECCI) et la préparation du cinquantenaire de l'association et de la nonciature apostolique et de bien d’autres questions relatives à la marche de l’Église et de la nation ivoirienne.

Côte d'Ivoire: Les évêques catholiques appellent à des élections justes et transparentes

Présidée par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korhogo et président de la CECCI, la cérémonie officielle d'ouverture a enregistré la participation de nombreux prêtres, religieux, religieuses et de fidèles laïcs, ainsi que plusieurs personnalités administratives, politiques, militaires et traditionnelles de la région de l'Agnéby-Tiassa.

Une occasion indiquée pour ces guides religieux, par la voix du président de leur organisation, Mgr Ignace Bessi Dogbo, de plaider pour des élections locales justes et transparentes.

« L'environnement sociopolitique et économique international et national, ne peut nous laisser indifférents(...) C'est une catastrophe morale qui ne peut laisser personne le sommeil paisible comme d'ailleurs l'échéance des joutes électorales locales.

Si l'environnement actuel, relativement calme laisse augurer d'un bon déroulement des élections à venir, l'on doit se faire le devoir de tout mettre en oeuvre dans le respect des droits et devoirs de tous dans un esprit fair-play comme il convient à toute compétition civilisée et sans passion pour gagner le pari d'élections justes et transparentes: gage d'une paix durable », a-t-il déclaré.

Pour le président de la Conférence épiscopale ivoirienne, « la victoire de la démocratie, c'est d'abord et avant tout, et après tout, la victoire de la non-violence et de l'acceptation dans l'humilité et la sérénité de la défaite ».

L'église dans la société ivoirienne, selon le prélat, a le souffle suspendu, mais prie pour que toute la Côte d'Ivoire rassemblée gagne un tel pari.

Aussi, Mgr Ignace Bessi Dogbo se dit convaincu que les postes électoraux ne constituent pas la fin de tout.

« Le plus important n'est pas le triomphe éphémère. Le plus important est ce qu'on en fait pour le bien commun: le service de tous», a-t-il martelé.

Poursuivant, l'archevêque métropolitain de Korhogo a dépeint avec la dernière énergie les déviances sexuelles qui guettent nos sociétés.

« Pendant que la société ivoirienne est confrontée à ce mal du mauvais environnement électoral habituel, une autre catastrophe morale pointe du nez: celle qui tourne autour du tout m'est permis.(...)

Devant une telle déviance d'un autre âge qu'on voudrait canoniser dans notre société à fort taux d'importation de catastrophe morale commercialisée que j'ai nommée LGBT(Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres).

Ces populations ont besoin d'être guéries et non être présentées comme un canon de comportement à incarner. Notre jeunesse a besoin d'être élevée et non enfoncée plus bas que terre», prévient Mgr Ignace Bessi Dogbo.

Présent à la cérémonie, le père Artur Kola, secrétaire par intérim, chargé des affaires à la nonciature apostolique, s'est félicité de l'unité et de la solidarité des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire.

« Face aux défis qui s'imposent, aujourd'hui, à l'église, le Pape vous invite à être toujours proches du peuple de Dieu, à marcher devant lui en indiquant le chemin, la voie.

Aussi, à marcher au milieu de lui pour renforcer votre unité et à marcher ensemble afin que s'ouvrent de nouvelles voies », a exhorté le représentant du Saint Père, le Pape François.

Le président de la CECCI partagera ce message, également dans la soirée, lors de son homélie à la messe d’ouverture de la 123è assemblée plénière ordinaire, à la paroisse Saint Augustin d'Agboville.

Pour rappel, les élections municipales et régionales se tiendront le samedi 02 septembre prochain avec la participation des plus grands partis politiques du pays.

En 50 années d'existence, c'est la 4e fois que l'assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire, se tient dans le diocèse d'Agboville.

La seconde de cette année prendra fin le dimanche 04 juin par une messe d’actions de grâce à l’église Cathédrale Saint Jean-Marie Vianney de la ville. C’est au cours de cette eucharistie que les évêques ivoiriens rendront publics les fruits de leurs travaux.

Créé en 2006, le diocèse d'Agboville s'étend sur les régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé.

Avec à sa tête Mgr Alexis Touably Youlo, il compte 52 paroisses avec 93 prêtres en activité, une dizaine dans les structures nationales et internationales, et en mission en dehors du continent Africain.

Au niveau social, le diocèse a 22 écoles primaires et une radio confessionnelle à son actif.

Tizié TO Bi



Correspondant régional