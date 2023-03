Côte d’Ivoire - Agboville: Fleur Aké M’Bo prône le vivre ensemble inter-religieux

Fleur Aké M’Bo Esther, cadre d’Agboville, a offert, le mercredi 29 mars 2023, un important don en vivres à la communauté catholique et musulmane d’Agboville. Trois tonnes de riz, une demie tonne de sucre et 20 cartons d’huile, constituent l’essentiel des dons, qui viennent soutenir chrétiens et musulmans en jeûne depuis le mercredi 22 février pour les uns et le jeudi 23 mars pour les autres.

Côte d’Ivoire : Fleur Aké M’Bo fait des dons aux chrétiens et musulmans d’Agboville

« Nous sommes venus à travers ces dons, vous soutenir, vous accompagner dans ce moment de jeûne. C’est une période de pardon et de partage durant laquelle, les musulmans et les chrétiens prient beaucoup pour la paix à Agboville et en Côte d’Ivoire », a indiqué la femme politique, à la grande mosquée centrale d’Agboville.

Ce geste de portée sociale, selon Fleur Aké M’Bo Esther, s’inscrit dans le vivre ensemble interreligieux. « C’est un message de paix et de cohésion sociale que nous voulons envoyer à toute la Côte d’Ivoire et dire qu’à Agboville, tout va bien ! Chrétiens et musulmans font tous ensemble. Nous partageons la même vision : celle du développement en apportant modestement notre pierre à l’édifice », a-t-elle ajouté.

Réceptionnant ces dons, l’imam Cissé Mohamed a, au nom de l’imam central de la grande mosquée d’Agboville, El Hadj Diarra Ibrahim Khalilou, exprimé sa gratitude à la donatrice pour avoir accompli un pilier essentiel du jeûne, qui est l’aumône.

Pour sa part, Mgr Alexis Toubli Youlo, évêque du diocèse d’Agboville, s’est réjoui de la proximité de Fleur Aké M’Bo des différentes communautés. « Merci pour votre proximité, votre soutien aux chrétiens et aux musulmans. Merci infiniment pour ce geste. Il nous va droit au cœur car c’est un geste d’amour et de fraternité que vous venez de poser en notre endroit ce matin », a confié le prélat, avant de formuler des bénédictions pour leur hôte du jour.

À la faveur du nouvel an 2023, Fleur Aké M’Bo avait présenté ses vœux à plus dizaine d’autorités militaires, judiciaires, religieuses et traditionnelles d’Agboville. Des vœux qu’elle a accompagnés de paquet cadeau de produits alimentaires.

Tizié TO Bi

Correspondant régional