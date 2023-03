Côte d’Ivoire- Agboville/ Fleur Aké M’Bo : « Je fais de la politique pour construire du positif »

Les membres de l’Association des ressortissants de Gohondo résidant à Agboville (ARGA) ont tenu à marquer une pause, le dimanche 19 mars 2023, pour se réjouir à l’occasion de leur fête annuelle.

Fleur Aké M’Bo aux Koulango d’ Agboville : « Continuez à prier pour moi »

Pour la circonstance, l’espace événementiel de la ville qui a été choisi, s’est vite transformé en un Gohondo bis, village situé à environ 50 kilomètres de Bondoukou dans la région du Gontougo.

« C’est une immense joie pour moi de voir la fraternité manifeste entre les membres de l’association d’une part, et d’autre part avec toutes les autres associations membres de la faîtière Aboussouan. Aussi, la cohésion qui existe entre nous et tous les autres peuples avec lesquels nous vivons en symbiose sur la terre d’Agboville », s’est réjoui le président du comité d’organisation, Dappa Koffi, en présence de plusieurs membres de la faîtière Aboussouan (fédération des associations du Gontougo à Agboville).

Puis, au porte-parole de l’ARGA d’ajouter : « Vous êtes l'une des nôtres, une digne fille du Gontougo. Et, le combat politique et socioculturel que vous menez ne doit pas vous concernez seule. Cest plutôt un combat familial, qui doit nous engager, fils et filles du Gontougo. C’est pourquoi, notre engagement, aujourd’hui, est de vous soutenir afin que demain vous soyez une personnalité incontournable dans la région de l’Agnéby-Tiassa et partant dans toute la Côte d’Ivoire».

Prenant la parole, Fleur Aké M’Bo Esther, marraine de la fête annuelle des ressortissants Brong-Koulango d’Agboville, s’est félicitée du soutien de ses parents.

« Aujourd’hui, je suis membre des associations ARGA et Aboussouan du Gontougo à Agboville. Je suis fière de la volonté de mes parents de m'épauler dans le combat que nous menons ici à Agboville. Je sais que désormais, je peux compter sur vous. Je vous assure que j'accède à satisfaire vos doléances d'octroi de chaises et de bâches, pleins de symboles. La chaise permet de se reposer quand on est fatigué, et la bâche permet de se mettre à l'abri du soleil et de la pluie. Merci infiniment pour l’attention que vous portez à ma modeste personne. Sachez que je vous porte aussi dans mon cœur », a confié la secrétaire nationale technique du PPA-CI, chargée de la jeunesse, de l’emploi et du service civique.

Notons que la mère de l’ancienne challenger d’Adama Bictogo aux élections législatives de 2021 à Agboville, dame Aké M’Bo née Kobénan Abena Cécile, est originaire de Bohi (village du département de Bondoukou).

« Chers parents, je vous demande de continuer à prier pour moi.je suis fière et je revendique mon appartenance au groupe Brong et Koulango. Je suis fière du Gontougo. Je suis fière d'être de Bohi. Je suis fière d'être appelée Bohi Bouro ( la gazelle de Bohi) », se vante la candidate à la candidature du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire aux futures élections municipales à Agboville.

« Je fais de la politique pour construire du positif. Vous savez que je suis candidate à la candidature de mon parti pour les élections municipales ici à Agboville. Alors, restons à l'écoute de la décision du parti. Si le choix se porte sur moi, cette année, c'est cette année », avait lancé, Fleur Aké M'Bo, lors d'une rencontre tenue récemment dans le chef-lieu de la régionde l’Agnéby-Tiassa.

Fleur Aké M’Bo Esther avait à ses côtés Mgr Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d’Agboville, ainsi que des cadres du PPA-CI et du PDCI-RDA.

La marraine de la cérémonie qui a eu une touche particulière à travers la prestation de la chanteuse Ama Kouman, venue spécialement du Gontougo, a saisi l’occasion pour offrir une demie tonne de riz et des cartons d’huile à ses parents.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.