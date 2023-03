Côte d’Ivoire : Le chanteur Kerozen très remonté contre ‘’Papa ADO’’

Kerozen est très en colère contre la page Facebook ‘’Papa ADO’’. Dans une publication fleuve, il a lancé des menaces au gestionnaire de cette plateforme.

Kerozen: "Toi qui est derrière cette page ‘’Papa ADO’’, je te maudis"

La page Facebook ‘’Papa ADO’’, est devenue depuis quelques années une des plateformes les plus prisées sur les réseaux sociaux.

Elle tourne en dérision le quotidien des hommes de la scène politique ivoirienne. Au fur et à mesure, la page ‘’Papa ADO’’ a commencé à s’intéresser aux citoyens lambdas en particulier les artistes ivoiriens.

Bien vrai que les différentes piques proférées sur le sceau de l’humour par la plateforme, sont acceptées par tous. Ce n’est pas toujours le cas pour d’autres personnalités du showbiz ivoirien.

Par exemple, l’artiste Coupé-décalé, Kerozen qui a très mal pris des publications de ‘’Papa ADO’’:

‘’SEIGNEUR PARDON L'ARGENT TU AS DONNÉ À KEROZEN 2 JOURS LÀ, FAUT REPRENDRE. IL NE NOUS FAIT PLUS DANSER. ON DIRAIT SON INSPIRATION EST DANS SA GALÈRE’’ et ‘’Inspiration de Kerozen est finie ou bien? Je le vois plus sur la toile’’.

Il n'en a pas fallu davantage pour que le chanteur monte sur ses grands chevaux et profère des menaces contre le gestionnaire de cette page humoristique.

‘’Toi qui est derrière cette page, je te maudis je maudis ta descendance, tu veux te servir d’une page populaire pour jeter l’opprobre sur ma personne? tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. j’ai fait PENDANT 7 ANS DE 2016 À aujourdhui ce qu’aucun artiste encore vivant de ma génération n’a fait en toute humilité ( donnez moi un nom si je me trompe) que des tubes Dieu par sa grâce.. ma constance est devenue sujet de conversation, la jalousie a donc atteint son paroxysme.. la haca d’après vous haute autorité de la communication, la plcc- plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité vous êtes assis vous regardez faire? ok…toute âme goutera à la mort chacun attend juste son tour, je ne vais pas laisser des incrédules me salir, jamais !’’, a écrit Kerozen sur sa page Facebook.

Malika Victoria .