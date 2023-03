Après son message à Odette Lorougnon, Abdul AWassa s’explique

Abdul Awassa est revenu sur ses propos adressés à Marie Odette Lorougnon, la vice-présidente du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo. Loin de regretter ses propos, le président de l’Association de la jeunesse ivoirienne (AJI) assume totalement son acte.

Côte d’Ivoire-Abdul Awassa : "Nous avions pris un rendez-vous"

Le président de l’Association de la jeunesse ivoirienne (AJI) ne regrette pas d’avoir remonté les bretelles à Marie-Odette Lorougnon après le discours de l’opposante ivoirienne sur l’affaire des 49 soldats ivoiriens. La vice-présidente du PPA-CI les avait traités de mercenaires. En réaction, Abdul Awassa avait débarqué à son domicile pour lui asséner ses vérités.

"L'opposition estime que le 6 deviendra 9. Le 6, c'est le pouvoir et le 9 évidemment que c'est l'opposition et comme nous défendons les institutions de la République, notre rôle, c’est de protéger le pouvoir, désormais, nous sommes les protecteurs du 6. Pour revenir à notre visite au domicile de Marie Odette Lorougnon, nous avions pris un rendez-vous et c’est sur la base de ce rendez-vous pris, la veille que nous sommes allés chez cette dame. Cette déclaration devant son domicile que nous assumons totalement était pour nous, l’occasion de lancer un message non seulement à Marie Odette Lorougnon pour ses propos indignes à l’endroit des institutions de la République, mais également à toute l’opposition ivoirienne", a déclaré Abdul Awassa le jeudi 23 mars 2023.

Il faut dire que le dimanche 19 mars 2023, Odette Lorougnon avait qualifié Abdul Awassa et ses amis de milice. "Nous sommes engagés à être des gardiens de la préservation du pouvoir d’Etat de notre fétiche Alassane Ouattara et personne ne pourra nous en vouloir pour cela. Les propos tenus par dame Lorougnon le week-end dernier lors d’une rencontre politique à Koumassi, nous traitant de « milice envoyée pour la menacer et d’envoyer une guerre à son domicile » sont d’une extrême gravité que nous avons décidé de porter plainte contre cette dernière pour qu’elle apporte les preuves de ses dires", a déclaré le patron de l’AJI.