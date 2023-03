Côte d'Ivoire - Lycée professionnel agricole de Botro: Patrick Achi rassure les jeunes

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé le vendredi 24 mars 2024 à Botro (région du Gbêkê), au lancement des travaux de construction du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles de cette localité, d’une capacité d’accueil de 350 apprenants.

« Je suis très heureux de poser la première pierre de ce lycée qui donnera une formation diplômante et qualifiante à plus de 300 jeunes. Chaque jeune qui sortira de cette école, pourra trouver un emploi porteur, rémunérateur, durable et dont il sera fier », a indiqué Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, la Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel agricole unique sur le continent. Cette agriculture, a-t-il ajouté, est une source de richesse et elle est capable de garantir la souveraineté alimentaire.

Poursuivant, le Premier Ministre a fait savoir que l’agriculture ivoirienne se modernise et que les jeunes qui sortiront bientôt du lycée professionnel agricole de Botro seront les premiers artisans de cette agriculture nouvelle, adaptée aux défis nouveaux.

Patrick Achi a également évoqué à cette occasion, la ferme volonté du gouvernement de revaloriser le système d’enseignement technique et de formation professionnelle afin d’avoir une meilleure insertion professionnelle des jeunes.

Et de rappeler qu’en 2023, plus d'1 million de jeunes seront concernés par les programmes d’insertions et plus de 100 milliards FCFA seront mobilisés pour la construction d’infrastructures spécifiques dédiées.

Par ailleurs, plus de 1 100 milliards de FCFA seront investis dans la jeunesse pour les trois prochaines années. Tout comme des dispositifs d’insertion tels que la création de centres de service civique, le financement de micro-entreprises, des activités génératrices de revenus (AGR) seront développées au profit des jeunes.

Le futur lycée professionnel agricole de Botro sera bâti sur une superficie de 25 hectares avec une zone agricole dédiée à l'agriculture et à l'horticulture.

Il sera composé d'un dortoir de 120 places, d'une cantine de 200 places, d'une infirmerie, d'une pharmacie, d'un château d'eau et des aires de jeux. La construction de cet établissement s’étendra sur 18 mois.

Avec CICG