Sécurisation des frontières : L'Italie apporte son appui à la Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire - Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Généralde Corps d'Armée, Vagondo Diomandé, et son homologue italien, Matteo Piantedosi, ont procédé, mercredi 22 Mars 2023, à une signature d’accord de coopération doublée de la cérémonie de lancement du projet de construction de quatre postes frontières offerts par la République d'Italie.

Sécurité transfrontalière : la Côte d'Ivoire obtient un important appui de l'Italie

Cette activité, qui a eu lieu au cabinet dudit ministère, s'inscrit dans le cadre du projet "Renforcer les capacités opérationnelles du gouvernement en matière de gestion des migrations et frontières" (CIVIT).

La signature de cet accord marque l’opérationnalisation de la politique de sécurisation des frontières à travers la construction de quatre postes frontières dans les localités de Gbeunta (Danané), Péhékan-barrage (Touleupleu), Dohouba (Zouan-Hounien) et Doubassa à Tengrela.

Suite à la validation des sites par la partie ivoirienne, le ministre Vagondo Diomandé a exhorté l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) "à déployer son savoir-faire habituel afin que les autres étapes du projet soient respectées dans les délais requis, notamment l’étude géotechnique et topographique, la sélection des entreprises de construction par appel d’offres, la construction et l’équipement des postes".

Ce projet arrive à propos, selon le premier responsable de la sécurité ivoirienne "car le gouvernement ivoirien fait du renforcement de la sécurité aux frontières, une priorité". Ainsi, la construction de ces quatre postes frontières permettra de renforcer les capacités opérationnelles de tous les acteurs ivoiriens de la gestion des frontières, en vue d’améliorer la réponse face à la criminalité transnationale organisée, à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants.

Le projet permettra également de consolider la coopération avec les pays voisins. C'est pourquoi le général Vagondo Diomandé a tenu à rassurer les autorités italiennes quant à la volonté de la Côte d'Ivoire de le réaliser intégralement pour la sécurité des biens et des personnes.

Pour sa part, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, qui conduisait une forte délégation, est revenu sur la nécessité d'une telle coopération étroite entre les deux pays. "Nos deux pays ont une vision commune sur des points très importants comme la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, l'insécurité transfrontalière et le trafic de stupéfiants. Il est donc d'un intérêt commun de régler ensemble ces problèmes, d'où la nécessité d'un tel accord qui vient d'être signé".

Ce projet financé par le ministère de l'Intérieur de l'Italie s’étendra sur une période de trois (03) ans. Sa mise en œuvre par l'OIM a débuté le 1er novembre 2022 et prendra fin le 31 octobre 2025. La cheffe de mission par intérim de cette organisation internationale en Côte d’Ivoire, Laetticia Tirone, a rappelé les enjeux du "projet CIVIT" qui est né d'un protocole technique de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire signé en 2021 pour renforcer la collaboration en matière de sécurité et rendre plus efficace les efforts de contrôle aux postes frontières.

C’est la toute première fois qu’un membre du gouvernement d’un pays bailleur de projet de construction de postes frontières, prenne part à la cérémonie de lancement dudit projet.



Source : Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité