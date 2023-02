Côte d'Ivoire : Plus de 400 000 CNI attendent encore leurs propriétaires

Présidant le séminaire d’information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’état civil et de l’identification à l'intention des administrations publiques, le vendredi 24 février 2023 à Grand -Bassam, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a révélé que plus de 5,5 millions de Cartes nationales d’identité (CNI) ont été produites dont plus de 400 000 attendent d’être retirées.

« Aujourd’hui, nous avons atteint une bonne cadence de délivrance des cartes nationale d’identité. Plus de 5,5 millions de CNI ont été produites et plus de 400 000 CNI attendent encore leurs propriétaires dans les centres de l’ONECI », a fait savoir Vagondo Diomandé.

Le ministre a invité les Ivoiriens à se rapprocher des centres de l’ONECI ou à utiliser les canaux d’assistance disponible (call center, application My ONECI ou site web de l’ONECI) afin de retirer leurs cartes. « Pour ceux qui ont fait la demande et qui attendent encore, je les invite également à se rapprocher des bureaux de l’ONECI pour fournir les informations nécessaires à la poursuite du traitement de leur demande », a-t-il insisté.

Par ailleurs, Vagondo Diomandé a fait savoir que la mise en place du Registre national des Personnes Physiques (RNPP) a été lancée en 2019, en vue de renforcer la sécurité de chaque personne en Côte d’Ivoire avec, à la base, la modernisation de l’état civil. « Le RNPP est un système de traitement d’informations qui assure l’enregistrement, la mémorisation et la communication d’informations relatives aux personnes physiques », a-t-il indiqué.

Il a rappelé la mise en place de mécanismes pour que l’état civil soit désormais fiable et sécurisé. Il s’agit de la digitalisation des services de l’administration pour faciliter la vie à la population. Pour le ministre Vagondo Diomandé, au regard des différentes actions qui visent à changer l’image du système d’état civil et d’identification, il importe que l’ensemble des acteurs au niveau national soit suffisamment imprégné de la réalité de l’innovation des services électroniques conçus à cet effet, afin de s’inscrire résolument dans la perspective d’accompagnement du processus de réforme.





Et d’inviter les représentants des ministères à s’approprier les informations nécessaires pour une diffusion sur l’exigence d’utilisation des outils modernes de développement tant indispensables et obligatoires à la nouvelle société.

