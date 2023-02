Coupe CAF: le TP Mazembe tombe à domicile face à l’US Monastir de Novic

Les Congolais du TP Mazembe ont été surpris à domicile par les Tunisiens de l'US Monastir 2-0, dimanche 26 février 2023 en Coupe CAF.

TP Mazembe: Deux défaites en deux journées

Le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a été battu, à nouveau, dimanche 26 février 2023, dans son temple de Kamalondo par l'US Monastir de la Tunisie (0-2) à l’occasion de la 3ème journée de la phase des groupes de la Coupe de la confédération.

Les corbeaux de Lubumbashi ont pourtant débuté haut la rencontre avant de baisser l'intensité. Après 45 minutes sans but, le Tout Puissant Mazembe est surpris à la 50ème minute par un but de Boubacar Traoré de la tête au premier poteau sur un bon coup-franc de Mohamed Sahraoui.

Les Tunisiens vont appuyer sur l'accélérateur et obtenir un deuxième but à la 90+3. Sur une contre attaque de l'US Monastir face à la défense de Mazembe qui hésite, Siadi lâche le ballon et Aliou surgit pour le deuxième but de Monastir.

Malgré les montées de Likonza et d'autres joueurs offensifs, les Corbeaux ne vont pas revenir au score.

Une deuxième défaite concédée en deux journées dont celle face aux Young Africans de la Tanzanie. Les poulains de Pamphile Mihayo restent à 3 points après trois journées.