Nigeria : Davido fait son retour sur la toile après le décès de son fils

Depuis le décès de son fils de 3 ans en octobre 2022, le chanteur Davido s’était muré dans un silence total sur les réseaux sociaux. Six mois après, l'artiste est de retour avec une bonne nouvelle pour ses fans.

Davido: "Il y a un temps pour tout"

Davido, depuis la mort de son fils de 3 ans noyé dans la piscine de sa résidence, est resté quasi-absent sur les réseaux sociaux. La star de l’Afro-Pop faisait également son deuil en s’éloignant un peu plus des plateformes.

Mieux, il a laissé ses différents comptes inactifs jusqu’à aller supprimer de son compte Instagram toutes ses publications et ses photos. Ce qui a fait planer des doutes dans l’esprit de ses nombreux abonnés. Ceux-ci ont même pensé à une éventuelle retraite anticipée de l’artiste.

Fort heureusement, Davido a eu la force nécessaire de revenir sur les réseaux sociaux au grand bonheur et soulagement des internautes après la difficile situation qu’il a vécue. Le chanteur nigérian a fait un post pour donner de ses nouvelles.

‘’Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour guérir. Un temps pour rire et un temps pour danser. Un temps pour parler et un temps pour le silence. Merci à tous pour votre amour et votre soutien qui m’ont permis de tenir bon. Tout l’amour et les messages pendant mon absence, les cadeaux envoyés, les concerts que vous avez tous organisés ! J’apprécie tout cela. Aujourd’hui, je veux vous rappeler à tous que ce qui est maintenant Intemporel, était autrefois nouveau’’, écrit-il.

Par la même occasion, David Adededji Adeleke dit Davido a annoncé la sortie le jeudi 31 mars de son prochain album intitulé ‘’Timeless’’. Cette nouvelle production est la quatrième œuvre de l’artiste nigérian.

Malika Victoria