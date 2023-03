Côte d'Ivoire : Le carnaval Manhindi ouvre l'Agnéby-Tiassa au monde

Le carnaval Manhindi est annoncé du 28 avril au 1er mai 2023 dans l'Agnéby-Tiassa, dans le sud de la Côte d'Ivoire. La Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT) entend à travers cet événement rassembler les populations autour des rites et coutumes de ladite région.

Le Carnaval Manhindi célèbre la tradition dans l'Agnéby-Tiassa

Du 28 avril au 1er avril 2023, l'Agnéby-Tiassa sera la capitale de la culture ivoirienne. En effet, sous l'impulsion de la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa, se tiendra le carnaval Manhindi, dont l'objectif est de fédérer toutes les couches des populations autour des rites et coutumes des localités de Taabo, Tiassalé, Sikensi et Agboville.

Le MIRAT ne cache pas son ambition de faire du carnaval Manhindi un moment de gaieté, une occasion de partage. Son vision est également d'ouvrir l'Agnéby-Tiassa au monde afin d'en faire une région vitrine de la richesse culturelle ivoirienne. Les organisateurs ont aussi pour objectif de renforcer l'attrait des populations pour ladite région, de favoriser la découverte de la région par les Ivoiriens.

Le carnaval s'articulera autour de plusieurs activités dont une compétition entre les différents carnavaliers, des déguisements en tenues traditionnelles, des défilés, des parades. Les populations assisteront à des prestations de chant, de danse, de conte et de fanfare. Affi Richard, le superviseur général de l'événement, promet un spectacle de qualité.

Placé sous la présidence de Son Excellence Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et le parrainage de Dimba Pierre, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, par ailleurs président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, la première édition du carnaval Manhindi est une véritable opportunité de positionner la culture et du tourisme de l'Agnéb-Tiassa comme des facteurs de paix et de développement socioéconomique.

Notons qu'il est organisé en partenariat avec les mairies d'Agboville, de Tiassalé, de Taabo, de Sikensi, de N'douci, d'Azaguié et de Rubino.