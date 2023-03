Côte d’Ivoire - Incendie de véhicules à Bouna/ Michel Noufé: « Que les criminels soient recherchés et punis »

Cadre du Bounkani, plus précisément de Bouna, Michel Noufé souhaite que les auteurs des différents incendies de véhicules, devenus un phénomène dans la région, soient activement recherchés, arrêtés puis punis par la loi.

Bouna: Michel Noufé apporte sa compassion à des propriétaires de véhicules incendiés dans un garage

En marge de plusieurs activités dont il était le parrain dans la région du Bounkani, à savoir les journées carrières du Lycée Moderne de Téhini, la cérémonie de remise de matériels agricoles et informatiques à la jeunesse de Téhini et la cérémonie de remise de fauteuils-roulants, marchepieds et béquilles à l’Association des personnes en situation de handicap de Bouna, Michel Noufé s’est rendu dans un garage où cinq (05) véhicules en attente d’être réparés, ont été incendiés récemment par des individus non identifiés.

« Ces véhicules sont arrivés le même jour avec des pannes presque légères. J’ai pu commander toutes les pièces et je m’apprêtais à les remonter pour les retourner aux propriétaires dès le lendemain quand dans la nuit toutes ces voitures ont été incendiées », a expliqué Ouattara Lamine, le chef du garage, interrogé par nos confrères de Canalivoire. Depuis août 2022, la ville de Bouna faite face à un nouveau phénomène d’incendies de véhicules administratifs comme particuliers. Au total, une dizaine de véhicules ont déjà été visités par des pyromanes. «Je suis à la fois attristé et peiné par ce que je viens de voir.

C’est révoltant car ce n’est pas la première fois que cela se produit dans notre région. Je ne sais pas qui est ce pyromane qui trouble la quiétude de nos populations surtout des braves agents commis par l’Etat pour servir notre cause. C’est intolérable ! Ces criminels doivent être sérieusement recherchés et sévèrement punis une fois retrouvés afin que ces genres de choses cessent définitivement. Trop c’est trop et on en a marre ! Je partage la douleur des victimes et je compatis à l’angoisse du chef de ce garage ainsi que tous ses collaborateurs », s’est exprimé le Directeur des moyens généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique par ailleurs Secrétaire départemental RHDP de Bouna-ZKB.

3 individus interpellés par la gendarmerie

Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2023, la gendarmerie nationale a mis la main sur trois individus accusés d’être les auteurs de l’incendie de cinq véhicules à Bouna. Le nommé Dah Fitinon, 27 ans, paysan et trois autres individus avaient été aperçus aux alentours du lieu de l’incendie criminel.

Informés par l’un de leurs capteurs, les gendarmes se déportent sur les lieux et procèdent à l’interpellation du sieur Dah Fitinon. Celui-ci passait du bon temps dans une supérette. Interrogé, l’individu nie d’abord les faits avant de tout avouer par la suite sur insistance des gendarmes. Dah Fitinon dénoncera ses complices que sont Kamaraté Moussa dit Cherif, 30 ans sans emploi, et Diabaté Moumouni dit Rasta, 27 ans peintre, tous de nationalité ivoirienne.