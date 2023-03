Côte d'Ivoire: Nialé KABA dévoile la place de la jeunesse dans la planification du développement

La Ministre du Plan et du Développement, Nialé KABA, a échangé avec des étudiants, jeudi 23 mars, échangé sur le thème « l’importance de la jeunesse dans la planification du développement en Côte d’Ivoire », dans le cadre des Rendez-vous de l’Université Nord-Sud, Institut FAMAH.

Année de la Jeunesse/ Nialé KABA aux jeunes étudiants : « l’État met à votre disposition d’innombrables opportunités à saisir »

Le Président de la République a donné le ton et le gouvernement, sous la houlette du Premier Ministre, multiplie les actions pour rendre effective la décision de faire de l’année 2023, celle de la jeunesse.

En d’autres termes, le gouvernement s’attèle à apporter sa contribution pour que ce programme d’amplification et d’accélération d’actions importantes soit une réalité en faveur des actions à mener au profit de la jeunesse.

Jeudi 23 mars 2023, à l’invitation de l’Université Nord-Sud, dans le cadre d’un Meet Up avec les étudiants, la Ministre du Plan et du développement, a invité les jeunes à saisir les opportunités offertes par le gouvernement.

« Avec l’ensemble des plans, politiques, stratégies, projets et programmes en cours, l’État met à votre disposition d’innombrables opportunités à saisir. Ces actions constituent le contrat social qui lie la jeunesse de Côte d’Ivoire et le Président de la République S.E.M Alassane OUATTARA. Ce contrat…vise la construction de l’Ivoirien nouveau », a indiqué Nialé Kaba.

Ces échanges qui se déroulaient autour du thème « l’importance de la jeunesse dans la planification du développement en Côte d’Ivoire », ont été l’occasion, pour l’hôte du jour, d’exhorter, à travers les étudiants de l’université, toute la jeunesse ivoirienne, à l’engagement citoyen dans l’union, la discipline et le travail.

Par ailleurs, l’Economiste Statisticienne à partager son expérience de vie notamment son parcours scolaire et estudiantin, sa carrière professionnelle, avant de parler de jeunesse et planification, sujet lié à la thématique proposée.

Nialé KABA, s’appuyant sur le décret n°72-746 du 24 novembre 1972, a indiqué que l’âge de la jeunesse est fixé entre 16 et 35 ans, cependant « cet âge peut être prolongé jusqu’à 40 ans dans le cadre de la mise en œuvre de certains programmes », précise-t-elle.

Selon le dernier recensement, « les jeunes de 16 à 35 ans représentent 36,8% de la population totale, soit 10.817.025 habitants, les jeunes de 16 à 40 ans sont au nombre de 12.643.324 personnes, soit 43% et les jeunes de 0 à 35 ans représentent 75,6% de la population », soutien la Ministre.

En outre, les scénarios prévoient que la Côte d’Ivoire aura 52,7 millions d’habitants à l’horizon 2050, une population jeune qu’il faut prendre en compte à moyen et long terme, une démographie aux besoins croissants et énormes auxquels le pays devra s’attarder pour une planification efficiente, selon la native de Bouna.

Au regard du poids démographique que représente la jeunesse, d’importants défis restent à relever dans pratiquement tous les domaines qui la concerne, notamment en éducation formation et création de compétences, en opportunité d’emplois, ainsi qu’en satisfaction des besoins sociaux de base tels que la santé, les lieux de loisirs, culture et divertissement.

Pour toutes ces questions, le gouvernement a intensifié les interventions en faveur de la jeunesse en lui dédiant un ministère spécifique, mieux le Président de la Côte d’Ivoire a décrété l’année 2023, année de la jeunesse dans le but de consolider les acquis et améliorer significativement les conditions de vie et de travail des jeunes.

Le temps des questions a permis aux jeunes étudiants, réunis dans l’enceinte de l’établissement, de mieux comprendre le thème et de connaitre les opportunités qui sont à leur portée.

Brillante élève avec un parcours exceptionnel, la Ministre du Plan et du Développement n’a pas manqué d’inviter les étudiants à travailler dur dans l’assiduité, la constance et le sérieux, car selon un principe qui lui ai cher, « on fait bien les choses, ou on ne les fait pas ! ».

Nialé Kaba a souhaité que de tels échanges se perpétuent, s’accentuent et se renouvellent. Pour finir, notons que l’Université Nord-Sud a baptisé un amphithéâtre au nom de la Ministre Nialé KABA. Des échanges de présents ont mis fin à cette sympathique cérémonie.