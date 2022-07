PPA-CI: Fleur Aké M’Bo tisse sa toile à Agboville, son message aux jeunes

À l'initiative de Fleur Aké M’Bo, plus de 200 jeunes issus des différentes couches sociales d'Agboville, ont bénéficié, jeudi 14 juillet 2022, d’une formation en engagement politique, à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

PPA-CI : Fleur Aké M’Bo s’engage dans la formation politique des nouveaux majeurs

« C'est une activité structurante qui devrait en principe se tenir régulièrement dans la vie des sections et comités de base des partis politiques. Mais pour diverses raisons, elles se tiennent assez rarement. C’est pourquoi, cette présente formation s’inscrit au nombre des initiatives destinées à inverser cette courbe, en inculquant aux nouveaux majeurs et aux jeunes des notions de base, des outils et arguments qui leur permettent de forger leur conscience politique », a expliqué la secrétaire nationale du PPA-CI en charge de la promotion du parti auprès des nouveaux majeurs, Fleur Aké M’Bo.

L’initiatrice de la formation, qui avait pour thème : Jeunesse de l’Agnéby-Tiassa et engagement politique, a bénéficié du soutien technique et financier de la fondation allemande Friedrich Ebert-Stiftung.

« Vous êtes très souvent marginalisés pour vous affaiblir, pour vous faire perdre l’estime de soi. Toutefois, sachez qu’on vous utilise aussi parce que vous êtes puissants », a révélé la candidate déclarée non élue aux législatives de mars 2021 dans la commune d’Agboville.

La population ivoirienne, selon le recensement général de la population et l’habitat(RGPH) 2021, demeure majoritairement jeune avec un taux de 75.6% représentant les individus de moins de 35 ans. À l'évidence, les nouveaux majeurs et les jeunes représentent la plus grande part de la population des électeurs.

L’émissaire du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire, Fleur Aké M’Bo n’a pas manqué d’appeler ses pairs, à l’engagement et à la responsabilité afin de gravir les échelons au sein des instances politiques.

« Je voudrais travailler davantage avec mes jeunes frères et sœurs pour les amener à changer ces clichés qu’ils ont de la politique. Si des personnes de bonnes intentions et d’une belle âme comme nous y sont, il n’y a pas lieu de désespérer. C’est pourquoi, nous sommes venus les exhorter à s’engager plutôt dans la politique afin de beaucoup apprendre et avoir une belle carrière politique », a invité Fleur Aké M’Bo.

Nova Zadé Eden, présidente nationale par intérim de la Ligue des jeunes du PPA-CI, Meney Obodji Michel, le fédéral d’Agboville commune, et le responsable local de la jeunesse PPA-CI Agboville commune, Bruce Ettiéka Djoma, ont également pris part à cette activité.

Tizié TO Bi

Correspondant régional