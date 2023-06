Politique-Benjamin Tehe : "La Côte d'Ivoire est spécialiste des alliances bizarres"

Benjamin Tehe, anciennement membre de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Dans une récente interview accordée à son service de communication, le cadre issu de la région du Cavally jette un regard sur les alliances politiques en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Ce que Benjamin Tehe pense de l'alliance RHDP-FPI

"Nous sommes en politique et personne ne peut empêcher un parti politique de nouer des alliances. Cela fait partie du jeu. Cependant, l’alliance entre ces deux formations me pose un problème d’éthique politique. Ce pays est spécialiste des alliances bizarres, dangereuses et contre nature. À la vérité, c’est un non-événement politique", s'est prononcé Benjamin Tehe à propos du nouveau partenariat politique entre Alassane Ouattara et Pascal Affi N'guessan.

Benjamin Tehe a également saisi l'opportunité pour sonner l'alarme à l'approche des élections régionales et municipales prévues pour le 2 septembre 2023. "Les ingrédients sont en train d’être rassemblés petit à petit. Notre prière est que Ouattara et son clan soient visités par l’Esprit saint de la Pentecôte afin de prendre les ultimes décisions capables de nous éviter les troubles cette fois-ci. Nous n’avons qu’un seul pays et nous ferons tout pour combattre tous ceux qui l’empêchent d’avancer vers son destin glorieux", a laissé entendre l'ancien collaborateur de Mamadou Koulibaly.

Interrogé sur sa probable candidature aux élections locales en Côte d'Ivoire, M. Tehe a répondu sans faux fuyant. Dans le contexte actuel, il préfère ne pas être candidat. "Nous n'avons pas de velléités suicidaires. Nous sommes techniquement moralement et financièrement prêts, mais la sagesse nous recommande de laisser passer l’orage. Par contre, nous avons des consignes de votes et nos militants et sympathisants iront le concrétiser le jour J", a-t-il précisé.

Concernant son avenir politique, Benjamin Tehe refuse de presser le pas. "Le moment venu, vous le saurez. L’expérience durant ma jeune carrière syndicale et politique ne nous autorise plus à être à la remorque politiquement. Nous avançons patiemment, mais sûrement. C’est le lieu de remercier tous ces Ivoiriens qui m'accompagnent dans le silence et la discrétion. De remercier les soutiens qui sont sur tous les continents. Le mot d’ordre est clair, ne pas répéter les erreurs des devanciers. Tout construire dans le calme, la patience et la sérénité", a-t-il soutenu.