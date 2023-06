Côte d’Ivoire : Pourquoi Lolo Beauté a été arrêtée à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny

L’influenceuse ivoirienne, Lolo Beauté qui était dans le viseur de la justice ivoirienne, a été arrêtée le week-end à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët après trois mois passés hors de la Côte d’Ivoire.

Lolo Beauté arrêtée à sa descente d’avion à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan

L’influenceuse ivoirienne, Lolo Beauté qui était dans le viseur de la justice ivoiriennes, a été arrêtée à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, en provenance de Paris.

L'interpellation de la sœur cadette de Camille Makosso fait suite à l’exhibition de ses parties intimes dans une vidéo diffusée sur la toile.

Les internautes, très choqués par cette attitude, avaient critiqué sévèrement l’influenceuse. Même la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) est montée au créneau pour prendre des sanctions contre Lolo Beauté.

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Richard Christophe Adou, s’était aussi saisi de l’affaire.

Il y a trois mois, lors d’un exposé organisé à l’initiative de la HACA, sur le thème: ‘’Quelles responsabilités des activistes, blogueurs et Influenceurs dans la diffusion des contenus audiovisuels en ligne ?’’, le magistrat hors grade avait déclaré qu’une enquête allait être ouverte à l’encontre de Lolo Beauté.

Dans son développement, le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Richard Christophe Adou, avait dit ceci :

‘’Tout ce qui ne doit pas se faire dans la vie de tous les jours, n’est pas acceptable sur les réseaux sociaux. C’est un outrage public à la pudeur. Les réseaux sociaux sont accessibles à tous, même à nos enfants.

Il ne faut donc pas choquer leur moralité. Les uns et les autres savent ce qui s’est passé. Lolo Beauté s’est dénudée en public. C’est scandaleux. Je n’ose même pas employer des termes pour qualifier cela.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’action se passe. Nous avons nos enfants à éduquer, certaines personnes ne doivent pas être autorisées à faire ce que les autres n’ont pas le droit de faire’’.

Avant de préciser : ‘’Tous ceux qui le feront vont s’exposer à la rigueur de la loi. Ce genre d’acte ne doit pas rester impuni (…) En Côte d’Ivoire, on confond la poursuite et l’arrestation, ce sont deux notions distinctes.

La poursuite est secrète. Quand quelqu’un a commis une infraction, il y a tout ce qui se déploie comme enquête préliminaire, police judiciaire, procureur de la République.

On travaille dans le secret et on ne se saisit de la question que lorsqu’on veut faire subir la rigueur de la loi à la personne, mais encore faudrait-il que cette personne soit en Côte d’Ivoire. Tout ce qu’on peut faire quand la personne n’est pas en Côte d’Ivoire, c’est d’utiliser la coopération judiciaire’’.