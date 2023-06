Le père Basile Diané: "Jamais Mgr Marcellin Kouadio ne sera de l'opposition politique"

Le père Basile Diané, curé de la Paroisse Saint Antoine de Padoue de Moossou a apporté son soutien à Monseigneur Marcellin Kouadio de Daloa, dont les vérités dérangent visiblement les tenants du pouvoir. Ci-dessous, sa réaction.

Injures contre Mgr Marcellin Kouadio - Le père Basile Diané révèle : « Un Evêque ne parle jamais au hasard »

J'ai pris le temps d'écouter, de réécouter l'homélie de Mgr Marcellin. J'ai du mal à comprendre toutes ces condamnations d'urticaire et impudiques. Je comprends que beaucoup n'ont pas le niveau intellectuel pour se départir de leurs "divinités" et chapelles politiques mais je pense qu'il faudrait à un moment donné arrêter de tomber dans le dilatoire et l'imposture. On peut tout reprocher à Mgr Marcellin sauf de n'avoir pas dit la vérité et d'avoir porté au grand jour avec la puissance de l'autorité qu'il revêt, la vérité drastique et dramatique au quotidien de tant d'Ivoiriens épris de vérité, de justice et de paix.

Il faudrait accepter quelques rares fois que les écueils tombent de nos yeux et que nous soyons enseignés par la vérité des faits, rien que des faits. Pourquoi voulons-nous corrompre des prêtres et des Evêques pour qu'ils disent que tout va bien dans le meilleur du monde et nous caresser dans le sens du poil alors que la réalité socio politique commande une analyse à froid et avec lucidité pour reconnaître les failles dans la gouvernance, les souffrances non exprimées publiquement et autres injustices criardes.

Tous ceux qui ont eu le culot et l'outrecuidance d'insulter Mgr Marcellin doivent se repentir et avoir l'humilité de se laisser enseigner et instruire par un prélat de grande culture et de grande vertu. C'est triste, honteux et malheureux de parler de quelqu'un, de pourfendre et de jeter l'anathème sur un prophète, au sens noble du terme, qui ne fait qu'exercer une mission hautement salvifique pour la Côte d'Ivoire qu'il aime au même titre que tous ceux qui se sont érigés en justiciers bien souvent pour des prébendes et des strapontins de postes.

"Quittons les interprétations tendancieuses et les allusions de mauvais aloi"

Je pense qu'il est temps pour tous ceux qui pensent diviser les Evêques et les prêtres catholiques ivoiriens par leurs écrits haineux, mensongers, terroristes et inventés, d'accepter de se libérer enfin de leur joug d'aliénation politique pour enfin comprendre qu'on ne peut pas être tous des suivistes aveugles.

Avant Mgr Kouadio, des Evêques (le cardinal avait fustigé l'incongruité du 3e mandat de trop de l'actuel président; cela ne l'a pas empêché malgré la "désobéissance" "d'accompagner" le président à Rome comme pour dire ce n’est pas un problème de personne mais de principe et de vérité) ont parlé et Mgr Marcellin Kouadio a parlé à leur suite et il parlera encore vaille que vaille pour la délivrance (enfin morale et spirituelle, ne serait-ce que cela déjà !) du peuple ivoirien.

La sagesse et la décence morale auraient voulu qu'on médite fortement sur cette homélie puissante venue en appoint au message général des évêques de Côte d’Ivoire. Que nenni! Bassesses, menaces et injures à l'égard de l'une des grosses têtes pensantes de l'église de Côte d'Ivoire! En effet, et cela, je voudrais que tous les va-t’en guerre le retiennent, Un EVÊQUE NE PARLE JAMAIS AU HASARD. Quittons les interprétations tendancieuses et les allusions de mauvais aloi.

Jamais Mgr Marcellin Kouadio ne sera de l'opposition politique

Jamais Mgr Marcellin Kouadio ne sera de l'opposition politique. Il sera de l'opposition au mensonge et au déni démocratique dont il a parlé! Que tous ceux qui ont été interpellés, se remettent en cause en toute humilité et vérité. On ne peut pas éternellement continuer à embarquer tout un peuple dans du rêve factice et l'illusion. Il y a un temps pour toute chose et n'en déplaise aux nouveaux encagoules multiformes, une Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons tous de nos vœux germera tôt ou tard.

Mgr Marcellin peut être assuré du soutien de toute la masse silencieuse qui l'a d'ailleurs fortement applaudi à la messe (c'est un échantillon représentatif). La demande personnelle que je voudrais lui faire, c'est d'insister prochainement sur une nécessaire réforme de la Commission électorale indépendante (Cei) pour qu'elle soit véritablement indépendante des partis politiques et éviter de futures tueries qui se profilent à l'horizon. Et nous sommes partis malheureusement encore pour tuer aux prochaines élections justement. Puisse Dieu bénir Mgr Marcellin et lui donner toujours la sagesse de nous guider et nous conduire.

Père Basile Diané

journaliste écrivain

auteur de En pensant aux miens et Délivre les miens du mal paru en 2017 et 2018 à Pari