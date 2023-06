Côte d'Ivoire : La SODECI en campagne contre la fraude sur l'eau

La SODECI (Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire) a dépêché une équipe de "contrôleurs sensibilisation lutte contre la fraude" dans plusieurs communes d'Abidjan et de villes de l'intérieur du pays. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les populations sur la fraude sur l'eau.

Côte d'Ivoire : La SODECI sensibilise contre la fraude sur l'eau

Selon la SODECI, en Côte d'Ivoire, la fraude sur les réseaux de distribution d’eau cause d’énormes pertes de ressources (matériels, réseau de distribution, etc.) dans les secteurs de l’eau. La Société de distribution d'eau distingue deux types de fraude. La fraude exercée par les clients consommateurs et celle pratiquée par les revendeurs illicites.

Dans le premier cas, ce sont des personnes qui ont un contrat avec la SODECI, mais qui usent de moyens illégaux pour éviter l’enregistrement de l’énergie ou l’eau effectivement consommée. Pour le second type, il s'agit de personnes qui n’ont pas de contrat avec la SODECI et qui réalisent des connexions clandestines ou frauduleuses sur les réseaux de distribution d’eau ou d’électricité, distribuent et commercialisent l’eau et /ou l’électricité à des personnes non abonnées SODECI appelé receleurs. Ces revendeurs utilisent tous les moyens nécessaires pour la poursuite de leur activité.

Face à cette fraude généralisée, l’État ivoirien a fait adopter par l’Assemblée nationale,la loi N°2019-574 du 26 juin 2019, portant code pénal pour réprimer la fraude à l’eau en son article 465. Aux côtés de l’État, en s’appuyant sur ces lois, la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire mène depuis quelques années maintenant des actions de sensibilisation des populations sur les conséquences de la fraude dans le secteur.

Durant toute l’année, des opérations de contrôle sur les réseaux de distribution d’eau ainsi que sur les compteurs sont menées. Elles sont menées sur toute l’étendue du territoire auprès des populations par les équipes de la SODECI. Au regard de l’importance du sujet, les contrôleurs sensibilisation sillonnent les différentes directions régionales à travers le pays pour rencontrer les populations cibles en passant par le corps préfectoral, les chefs de communautés, les guides religieux et les leaders d’opinion, etc.

C’est dans cette dynamique que les "contrôleurs sensibilisation lutte contre la fraude‘’ ont sillonné plusieurs localités de la ville d’Abidjan de janvier à mai 2023. Ils ont visité notamment Abobo, Anyama, Adjamé, Plateau, Attécoubé, Koumassi, Port-Bouët. Ils se sont également rendus à Akoupé, Yamoussoukro, Tanda, Bondoukou et Transua.

Depuis janvier 2023, ce sont plus de 80 séances et plus de 4 700 personnes qui ont été touchées durant les sensibilisations menées par "les contrôleurs sensibilisation lutte contre la fraude" à Abidjan et à l’intérieur du pays.