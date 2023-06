Eléphants de Côte d’Ivoire: Nicolas Pépé fait de graves révélations avant la CAN

Nicolas Pépé met à nu un manque de cohésion au sein des Eléphants de Côte d'Ivoire. L’ancien ailier d’Arsenal, se dit frustré car “aucune équipe n’a plus peur d’affronter la sélection nationale”.

À six mois de la CAN 2023, Nicolas Pépé pleure les contre-performances des Eléphants de Côte d'Ivoire

À six mois de la CAN 2023 à domicile, l'ailier ivoirien Nicolas Pépé (28 ans, 35 capes, 9 buts) s’est confié à cœur ouvert, sur les Éléphants de Côte d’Ivoire et sur la perte de leur statut de favori aux yeux des adversaires.

Alors qu’elle s’avance vers sa deuxième CAN à domicile après l’édition de 1984, la Côte d’Ivoire n’est pas considérée parmi les favoris – même si pour Sadio Mané, elle en fait partie.

À juste titre, puisque la Selefanto n’a plus atteint le dernier carré depuis son dernier sacre en 2015. Avant cela, les Éléphants et leur génération dorée des Didier Drogba, Gervinho, Kolo et Yaya Touré notamment avaient traversé une longue période de disette avec deux finales perdues, contre l’Égypte en 2006, puis face à la surprenante Zambie en 2012.

Les Orange et Vert ont longtemps été critiqués pour leur manque d’esprit d’équipe. Un reproche totalement justifié selon Nicolas Pépé, récemment passé dans Colinterview.

« Aujourd’hui, quand les équipes jouent la Côte d’Ivoire, elles disent ‘on peut les battre, parce qu’ils n’ont pas de cohésion’. Et moi je trouve que c’est vers cette transition-là qu’on doit migrer, c’est-à-dire qu’il faut qu’on soit une équipe. Ça commence à venir », a admis l’ailier d’Arsenal prêté la saison dernière à Nice (8 buts, 1 offrande en 28 matches).

« On a toujours eu des joueurs de foot mais aucune cohésion. (…) Les équipes adverses sont en parfaite osmose. Leurs joueurs sont solidaires sur le terrain et se battent les uns pour les autres. Alors qu’en Côte d’Ivoire, on n’a plus cette team de frères. C’est ce qu’on essaie de faire », a-t-il poursuivi.