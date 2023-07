Côte d'Ivoire : Yasmina Ouégnin raconte Francis Wodié

À l'annonce du décès de Francis Wodié, Yasmina Ouégnin a tenu à saluer la mémoire du "brillant universitaire" qu'a été le fondateur du PIT (Parti ivoirien des travailleurs). Dans un message posté sur sa page Facebook, la députée de Cocody lui a rendu un émouvant hommage.

Yasmina Ouégnin : "Francis Wodié restera un modèle et une référence pour des générations à venir"

La Côte d'Ivoire a été frappée par la disparition de Francis Wodié le lundi 3 juillet 2023 alors que l'ancien président du Conseil constitutionnel était âgé de 87 ans. À l'instar de plusieurs personnalités ivoiriennes, Yasmina Ouégnin s'est inclinée sur la mémoire de l'illustre disparu. Pour la députée de Cocody, l'homme était un "brillant universitaire, éminent juriste et illustre homme d'État, qui a valablement servi son pays à divers égards". "Et c'est avec ses repères qu'il nous quitte", assure-t-elle.

"Je garde particulièrement le souvenir d'une personnalité dont le discours et les actes ont toujours été arrimés à des principes et des valeurs, qui soulignent la justice, la vérité et la liberté...", a déclaré la candidate aux élections municipales de Cocody. Yasmina Ouégnin poursuit pour ajouter qu'elle a connu Francis Wodié en "homme libre, juste et vrai".

"J'ai eu le grand privilège, en tant que "Nièce" mais également en tant que député de Cocody, poste qu'il a lui-même occupé de 1990 à 1995, d'échanger régulièrement avec lui, sur mes activités parlementaires notamment concernant les points de blocage des recours que j'ai parfois entrepris, avec d'autres collègues, devant le Conseil constitutionnel. C'est le cœur en peine que j'adresse l'expression de ma sincère compassion à la grande famille Wodié, à tous ceux et toutes celles qui l'ont connu et aimé. Je demeure persuadée que le professeur Francis Wodié restera un modèle et une référence pour des générations à venir", a conclu la fille de l'ancien ambassadeur Georges Ouégnin.