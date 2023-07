Côte d'Ivoire : La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord, s'accentue

C'est parti pour la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Le lancement de ce programme ambitieux a eu lieu ce vendredi 7 juillet 2023 à Ferké sous la présidence du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara qui avait à ses côtés des cadres et élus de la région du Tchologo et du Poro.

Année de jeunesse: Le gouvernement lance la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans le Nord de la Côte d'Ivoire

Ce vaste programme qui intègre plusieurs composantes dont, l’insertion professionnelle et emploi des jeunes, l’accès a l’éducation de base et a l’apprentissage, l’accès à l’électricité, l’accès a l’eau potable, l’entretien routier et désenclavement des territoires et filets sociaux et la lutte contre l’extrême pauvreté, bénéficie aux populations des 6 régions, à savoir la Bagoué, le Bounkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo.

La composante « Insertion professionnelle et Emploi des jeunes », mise en œuvre par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, vise selon le ministre Mamadou Touré, à faciliter l’insertion socio-économique des populations des 6 régions. Il a rappelé que pour l’année 2022, le programme a impacté 23.892 jeunes sur un objectif de 22.912 bénéficiaires.

Soit un taux de réalisation de 104%. Pour cette phase 2 lancée, ce sont 30 632 bénéficiaires qui seront pris en compte sur l’ensemble du dispositif d’insertion professionnelle, pour un montant de 12,3 milliards Fcfa.

Cette cérémonie marquait le démarrage des activités du PEJEDEC-3 d'un montant de 131 millions d'euros pour cette région. Au niveau de la région du Tchologo, ce sont 3325 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans qui bénéficieront du projet, dont 1809 jeunes pour cette année 2023, à travers les Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO), les Activités Génératrices de Revenus (AGR), les Micro et Petites Entreprises (MPE) et les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC).

Tous ces dispositifs mis en œuvre, a réaffirmé le ministre de la Promotion de la jeunesse, « témoignent de l’engagement du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers à accompagner l’ensemble des populations des 6 régions du nord vers l’autonomisation et l’insertion socio-professionnelle ».

C’est pourquoi, a-t-il engagé les populations : « vous ne devez pas être tentés de céder aux promesses illusoires d’individus qui profitent de la vulnérabilité des populations pour tenter de s’implanter et de troubler la tranquillité et le vivre ensemble ici chez vous, chez nous. Vous devez donc agir de façon citoyenne en dénonçant aux forces de sécurité tout comportement susceptible de mettre en péril la paix sociale ».

L’Etat de Côte d’Ivoire, a rappelé, Tené Birahima Ouattara, travaille depuis 2012 à créer un cadre social et sécuritaire stable pour les populations, afin d’accélérer le développement socioéconomique durable, équilibré et inclusif pour toutes les populations.

« Le gouvernement a fait de lutte contre le terrorisme l’extrémisme violent, une de ses priorités », a-t-il insisté avant de saluer les performances du PEJEDEC, « conduisant à son extension aux 31 régions ».