Safarel Obiang refuse de laisser mourir Arafat, ce qu'il prépare

Safarel Obiang va rendre hommage à Arafat DJ le 12 août prochain au Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville à la salle Anoumabo. L’information a été donnée le mercredi 12 juillet au cours d’une conférence de presse à Ivotel au Plateau.

Safarel Obiang : Un artiste de la trempe d’Arafat DJ, ses œuvres ne peuvent pas être délaissées"

Safarel Obiang est aujourd’hui l’un des artistes très adulé par les mélomanes ivoiriens. Toutes ses œuvres sont très appréciées du fait de la qualité des réalisations des différents clips mis à la disposition des férus du coupé décalé sur les chaînes de télévisions. Au vu de ses performances musicales, celui qui se fait appeler désormais le "Saitama", en mémoire du super-héros d’une bande dessinée japonaise, a habitué ses fans à un concert chaque mois de juillet.

Pour l’année 2023, le Saf’king a décidé de l’organiser au mois d’août pour une très bonne raison. Ce mois-ci est en quelque sorte par excellence le mois de la disparition tragique du roi du Coupé-décalé, Arafat DJ. Le Daïshikan a perdu la vie dans un accident de moto dans la nuit du 11 au 12 août 2019. Et Safarel obiang a bien voulu choisir la date du 12 août 2023 pour organiser son concert au Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville dans la cuvette de la salle Anoumabo à partir de 16h.

C’est une manière pour le chef de file des ‘’Russes’’ (NDLR : nom donné à ses fans) de rendre un vibrant hommage à la légende du coupé décalé disparu à l’âge de 33 ans. L’événement a été annoncé au cours d’une conférence de presse le mercredi 12 juillet à Ivotel au Plateau en présence de la mère d’Arafat DJ, Tina Glamour, par ailleurs, marraine artistique du concert.

‘’Tina Glamour, après le décès de son fils m’a pris comme son fils. Je ferai tout mon possible pour qu’elle puisse surmonter cette douleur’’, explique-t-il avant d’ajouter : ‘’Chaque année, je fais un concert en juillet. Un artiste de la trempe d’Arafat DJ, ses œuvres ne peuvent pas être délaissées. Ce concert va nous faire revivre les moments forts du Beerus Sama’’.

Quant à Lady Glam’s, la mère de la légende du coupé décalé trop tôt disparu, elle a remercié Safarel Obiang qui a décidé de ressusciter son fils à travers son spectacle. Elle-même l’avait fait l’année dernière lors de la célébration de ses 30 ans de carrière à la même date au Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville tout en demandant aux ‘’chinois’’ de participer à l’événement.

‘’La Chine, je sais compter sur vous. Venez soutenir Saf'King. C’est un garçon que j’admire beaucoup et qui est aussi très talentueux. Soyez-là, on va faire revivre Arafat DJ’’, a-t-elle dit. Le concert de Safarel Obiang sera précédé dans la matinée d’une parade de motards sur le lieu de l’accident du père de Rfana à Angré 7e Tranche, suivie d’une procession de tous les amis, parents, fans et connaissances sur sa tombe au cimetière de Williamsville pour lui rendre hommage.