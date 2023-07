Approvisionnement en eau potable : Près de 600 milliards FCFA investis depuis 2011

Le gouvernement ivoirien a investi près de 600 milliards F CFA depuis 2011 afin d’améliorer l’accès des populations à l'eau potable aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.

Approvisionnement en eau potable : le gouvernement a investi près de 600 milliards FCFA depuis 2011

L’information a été rendue publique par le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, dans le cadre du "Gouv’Talk", rendez-vous d’échanges en ligne initié par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), le 13 juillet 2023 à Abidjan.

Il a rappelé qu’à ce jour, ce sont 625 Châteaux d’eau qui ont été construits et réhabilités, 648 Stations de traitement d’eau construites et réhabilitées dont la station de traitement d’eau potable de la Mé d’une capacité de production de 240 000m3/jour, 418 systèmes d’Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) en service et 24 110 forages équipés de Pompes à Motricité Humaine et Solaires en service qui sont entretenues et maintenues.

Selon le ministre Bouaké Fofana, le taux de couverture en milieu urbain avoisine 77 %. Dans les zones rurales, a-t-il précisé, l’eau potable est fournie à 68 % dans les villages utilisant les pompes à motricité humaine et 41% pour les villages utilisant l’hydraulique villageoise améliorée.

Poursuivant, le ministre a indiqué que plusieurs projets structurants sont en cours. Ils permettront d’avoir environ 90% de taux de couverture en eau potable en zone urbaine à l’horizon 2025. Dans les villages, le taux de couverture sera significativement amélioré.

Par ailleurs, Bouaké Fofana a évoqué le projet d’Amélioration des performances techniques et Financières du secteur de l’eau potable (APTF) qui a permis de raccorder 150 sous-quartiers d’Abobo, de Koumassi et de Yopougon au réseau d’eau potable. Il a souligné que ce projet a contribué à réduire les frais de branchement fixés à 10 000 F CFA au lieu de 167 000 F CFA.

Le ministre chargé de l’Hydraulique a également fait mention de poursuite du projet ATPF (Phase II) visant à donner l’eau potable aux populations défavorisées des sous-quartiers.

L’intervenant de Gouv’Talk de ce jour a assuré les populations sur les efforts du gouvernement à rétablir les services de l’eau en cas de pannes survenues sur les conduites d'eau.

Source : CICG