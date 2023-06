Côte d'Ivoire - Usine de traitement de La Mé: 2 millions de personnes bientôt desservies

2 millions, c’est le nombre d’habitants du District Autonome d’Abidjan qui verront leur accès à l’eau potable facilitée grâce à l’usine de traitement de La Mé.

Fourniture en eau potable dans le District d’Abidjan: Patrick Achi inaugure l’usine de traitement de La Mé

Située dans le village de Kongofon, dans la Sous-préfecture de Brofodoumé, près d’Alépé, l’infrastructure a été inaugurée le vendredi 16 juin 2023 par le Premier Ministre Patrick Achi.

Le chef du Gouvernement a, à cette occasion, réaffirmé la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de mettre tout en œuvre afin de permettre à tous les Ivoiriens d’accéder à l’eau potable.

« L’accès à l’eau des populations du District d’Abidjan a toujours été une préoccupation majeure des gouvernements successifs sous l’impulsion du chef de l’Etat depuis la sortie de crise en 2011 », a ainsi rappelé le Premier Ministre.

Dotée d’une capacité de production de 240.000 mètres cube d’eau par jour, l’usine de La Mé est la première du genre à desservir le District d’Abidjan.

« Jusqu’à ce que ce projet naisse, toute la ville d’Abidjan était approvisionnée par la nappe phréatique. Ici, a précisé le Premier Ministre, c’est la première fois dans la ville d’Abidjan qu’on utilise de l’eau de surface qui est traitée ».

Si l’accès à l’eau des populations d’Abidjan et notamment celles des quartiers d’Abobo et Yopougon sera améliorée à terme grâce à cette usine, le gouvernement ivoirien multiplie également les efforts en vue de permettre aux populations de l’intérieur du pays d’avoir de l’eau potable. A en croire le Premier Ministre, c’est l’une des ambitions de la vision Côte d’Ivoire 2030.

« Le besoin en eau potable touche toute la population ivoirienne et des efforts sont faits pour satisfaire à ces besoins sur l’ensemble du territoire national. C’est de là que découle la vision 2030 du Président de la République Alassane Ouattara qui se décline dans le PND 2021-2025 dans le cadre d’un projet appelé ‘’l’eau pour tous’’ », a dit le Premier Ministre.

Ces programmes et initiatives vont concerner entre autres, la construction de centaines de stations pour renforcer le système déjà existant, la construction de nouveaux châteaux d’eau, de systèmes d’adduction d’eau potable pour toutes les villes dont la population est supérieure à 4000 habitants et de plus de 1000 puits dans les localités les plus reculées.

Avant le chef du gouvernement, Bouaké Fofana, ministre de l’Hydraulique, de l’assainissement et de la salubrité, a assuré que la politique portée par le Président Alassane Ouattara dans le domaine de l’hydraulique renferme de belles perspectives pour la Côte d’Ivoire.

« Grace à la vision politique du Président Alassane Ouattara et aux actions du Premier Ministre Patrick Achi, nous pouvons dire qu’en Côte d’Ivoire, nous aurons assez d’eau pour boire, pour faire pousser nos plantes en 2030 », a- t- il assuré. La construction de l’usine de traitement de La Mé a couté plus de 212 milliards de Francs CFA.