Côte d'Ivoire - Municipales à Guiembé : Le FPI rejoint le maire Yéo Kolo, candidat du RHDP

Bonne nouvelle pour monsieur Yéo Kolo Mathias, Maire sortant de la commune de Guiembé et candidat désigné du RHDP pour les élections municipales du 02 septembre 2023.

Élections municipales à Guiembé: Le candidat du FPI se retire au profit du Maire sortant Yéo Kolo Mathias; le candidat du RHDP en roue libre

C'est un énième soutien de taille que vient d'enregistrer monsieur Yéo Kolo Mathias, Maire sortant de la commune de Guiembé et candidat du RHDP aux municipales prochaines. Candidat désigné du FPI, SEKONGO Wanan Yves a renoncé à sa candidature au profit de Yéo Kolo Mathias.

Le proche du président Pascal Affi N'Guessan a tenu à porter lui-même l'information au candidat du RHDP et maire de la commune de Guiembé, Yeo Kolo Mathias. Ce ralliement entre dans le cadre de l'accord de partenariat, signé le mardi 2 mai 2023, entre le FPI et le RHDP.

Se félicitant de cette décision, le Maire Yéo Kolo Mathias a exprimé sa gratitude à son jeune frère pour sa démarche pleine d'humilité. Une bonne nouvelle en appelant une autre, quelques jours plus tard, le lundi 12 juin 2023, ce sont 51 militants du PPA-CI, qui ont fait allégeance au RHDP dans une déclaration lue par le Fédéral du même Parti dans les jardins de l'hôtel de ville de Guiembé, à l'occasion d'une cérémonie solennelle riche en émotions.

À moins de trois mois du scrutin municipal, ces ex pro Gbagbo, n'ont pas voulu restés en marge du développement impulsé à travers la Côte d’Ivoire, par le président de la République, Alassane Ouattara, et dont le Maire Yéo Kolo Mathias est le principal artisan à Guiembé.

"Après analyse des actions de développement et de cohésion sociale, posées dans notre localité par le Maire Yéo Kolo Mathias, maire RHDP actuel, nous demandons à tous nos militants de se joindre au candidat RHDP, Yéo Kolo Mathias. Mieux, nous décidons de rejoindre le RHDP et de soutenir la liste "RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE", conduite par le Maire Yéo Kolo Mathias", a clamé le FEDERAL, au nom des militants du PPA-CI.

Cette décision de rallier le parti au pouvoir, selon le désormais ex pro Gbagbo, répond également au souci de recherche de l’union et de la cohésion sociale prônées par le maire actuel afin de booster le développement de Guiembé.

"Pour l'intérêt supérieur de notre localité, nous déclarons solennellement, nous inscrire désormais dans les actions de développement et du Vivre Ensemble, chères au Président de la République et à son parti le RHDP au niveau de Guiembé", a renchéri l'ancien militant du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire.

Comme partout où il passe, le Maire Yéo Kolo Mathias a exhorté ex-PPA-CI, FPI et militants RHDP à se mettre en ordre de bataille pour la victoire de toutes les listes du RHDP engagées dans ces élections municipales et régionales, dont notamment la liste conduite à la région par le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, le Ministre Fidèle Sarassoro.

«Chacun de vous sera le Directeur de campagne du Ministre Fidèle Sarassoro dans son village », a-t-il instruit.

On peut le dire tout net, cette mobilisation autour de la candidature du Maire de Guiembé, montre à suffisance que le discours de cohésion et d'appel à l'union qui le caractérise, trouve de plus en plus écho favorable dans la classe politique locale.