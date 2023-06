Espagne : Gérard Piqué et sa compagne bientôt devant le maire

Gérard Piqué, âgé de 36 ans, compte épouser bientôt, sa nouvelle compagne. Cette dernière de 24 ans, est venue ravir la vedette à Shakira qui a passé douze ans avec l’ancien défenseur du FC Barcelone.

Gérard Piqué : Voici la date de son mariage avec sa nouvelle compagne

L’ancien footballeur du FC Barcelone, Gérard Piqué a vécu douze ans avec la chanteuse colombienne, Shakira. De cette union, sont nés deux enfants de 9 et 7 ans.

Durant ses douze années, le couple n’a jamais décidé de se mettre la corde au cou. Selon les médias espagnols, Gérard Piqué et Shakira n’ont pas voulu franchir le pas, on ne sait pour quelle raison.

Après sa séparation avec la star de 46 ans, l’ancien défenseur de l’équipe d’Espagne s’est remis avec une jeune étudiante de 24 ans qui s’appelle Clara Chia. Avec elle, Gérard Piqué a retrouvé une certaine fraîcheur sentimentale.

Mais, voilà qu’on apprend qu’après seulement un an de relation, le couple songe à se marier. ‘’Les personnes que j'aime et dont je me préoccupe, sont celles qui me connaissent. Les autres, je m'en fiche. Je consacre mon énergie aux personnes qui me sont les plus proches et je leur donne ce que j'ai. Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur’’.

Il y a quelques jours, des rumeurs ont circulé lorsque Gérard Piqué et sa dulcinée ont été surpris dans une bijouterie et qu’un témoin a entendu le bijoutier leur dire que leurs bagues sont en train d’être réparées.

De même, si cette information est vraie, la fuite de cette nouvelle pourrait changer le plan du couple. Ils comptent l’annoncer le samedi 24 juin, lors du mariage de Marc, le frère du footballeur.