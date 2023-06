Régionales dans l'Agnéby-Tiassa: Alpha Sanogo et Dr Aka Charles mobilisent pour Pierre Dimba

Il y avait une ambiance particulière à Wahin, village de la sous-préfecture de Loviguié, le vendredi 16 juin 2023. Et pour cause, la place publique du village, a abrité la cérémonie d'investiture du président des jeunes de Wahin et son bureau, couplée à celle du fan club Pierre Dimba.

« Ce vendredi 16 juin 2023 restera un symbole. Oui, c'est ce jour que la jeunesse de Wahin et le fan club de notre illustre fils Pierre Dimba N'Gou, ont choisi pour leur investiture.

À travers cette double cérémonie, la population de Wahin démontre son indéfectible attachement à leur fils, Pierre Dimba, au regard des multiples actions de développement qu'il ne cesse de poser dans toute la région. Notre village saisit une fois encore l'occasion, pour adresser à notre "lumière" nos sincères remerciements », a déclaré Okré Ando, président du comité d'organisation.

Prenant la parole, le parrain de la cérémonie, Alpha Sanogo, a souligné que c'est un honneur pour le choix porté sur sa personne. « Au président et aux membres du fan club Dimba Pierre, je voudrais vous dire que l'homme que vous avez décidé de soutenir est un homme pluridimensionnel (...)

Nous sommes donc ici, pour le magnifier avec vous. C'est pourquoi, dès cet instant, je me considère comme membre du fan club Dimba Pierre. Je vous suggère d’être discrets, humbles, bosseurs, polis et effacés », a recommandé le secrétaire départemental RHDP Tiassalé commune.

Aux jeunes de Wahin, Alpha Sanogo, baptisé Nanan Dêgbè Jacques, leur a demandé de prendre leur place dans le développement de leur village.

« La jeunesse est un passage, et gérer des jeunes: c'est contribuer à leur éducation intellectuelle, culturelle et politique dans la cohésion sociale. Je vous invite à jouer pleinement votre rôle dans le développement économique et social du village de Wahin, de la sous-préfecture de Loviguié et de la région de l'Agnéby-Tiassa.

Soyez à l'écoute de vos devanciers, notamment les membres de la chefferie et de la mutuelle. Ne faites rien qui perturbera l'ordre du village en ces temps de précampagne », a exhorté celui qui défendra les couleurs du parti au pouvoir à l’élection municipale à Tiassalé, le 02 septembre 2023.

Dr Koffi Aka Charles, président de la double cérémonie d'investiture, a invité ses parents à se rassembler autour du président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N'Gou Pierre, candidat RHDP à sa propre réélection.

« N'Guessan Doffou Clotaire, président des jeunes de Wahin, je voudrais te féliciter pour cette investiture. Je te fais confiance parce que je te sais travailleur. Votre rôle: c'est d’être au service de ce village, c'est d’être un instrument de gouvernance pour la chefferie, c'est de contribuer à rendre sain votre environnement.

Éloignez vous des vices. Le respect doit être votre credo. Vous devez respecter les aînés mais aussi les jeunes afin qu'en retour eux aussi vous respectent. Vous devez être humbles et accepter la critique. Vous devez faire de la critique, le levain qui doit vous permettre de vous améliorer.

Pierre Dimba, le choix du président Alassane Ouattara

Quant au président du fan club Dimba Pierre, Gbata Adonis, et ses amis, sachez que les populations doivent voter massivement afin que le taux de participation à ces élections locales, soit significatif et en faveur du ministre Pierre Dimba.

Pour cela, votre travail sera d'aller partout, faire du porte à porte et sensibiliser nos parents afin que le 02 septembre prochain, le ministre Pierre Dimba obtienne un large score de 98% ici à Wahin », a confié le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, natif de Wahin( village situé à plus de 20 kilomètres d'Agboville).

Dr Koffi Aka Charles, secrétaire départemental RHDP Agboville sous-préfecture, a, par ailleurs, appuyé que le développement amorcé dans la région, doit se poursuivre.

« Chers parents, chers jeunes, le président de la République, Son excellence monsieur Alassane Ouattara, donne le développement à qui il veut, à qui il fait confiance, à qui il sait qu'en lui donnant le développement, ça va arriver à ses parents. Et la personne là, c'est bel et bien le ministre Pierre Dimba.

D'ailleurs, c'est pour cela que vous constatez la transformation totale de notre région depuis 2018, date à laquelle il a pris la tête du Conseil régional. Alors, nous devons tous faire en sorte que cette transformation puisse se poursuivre jusqu'en 2028 voire au-delà pour le bien-être de nos populations », a réitéré le proche collaborateur du ministre Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional