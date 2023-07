Sénégal : Les autorités interdissent un meeting d'Ousmane Sonko

Les autorités du Sénégal ont annoncé l'interdiction des rassemblements devant être organisés par le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouverneur de la région de Dakar Al Hassan Sall en a donné les raisons dans un communiqué officiel.

Sénégal : Pourquoi les rassemblements du PASTEF sont interdits

Initialement prévus les samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023, des rassemblements annoncés par le PASTEF sont interdits par le gouverneur de la région de Dakar. "Fidèles à leur posture d'anticipation et de veille", les autorités administratives concernées par ces manifestations "ont, conformément à loi, interdit les rassemblements en question ainsi que ceux prévus par les entités adverses, et instruit les Forces de défense et de sécurité à prendre les dispositions pour maintenir l'ordre et préserver la paix et la quiétude".

Pour les autorités du Sénégal, ces projets de rassemblements du parti d'Ousmane Sonko "font suite à une déclaration" de leur leader "largement relayée par la presse, promettant entre autres "d'installer le chaos dans le pays" ".

Le gouverneur de Dakar rappelle, par ailleurs, que "répondant à un appel à manifester du même responsable politique au début du mois de juin 2023, des individus s'étaient attaqués à des biens publics et privés, des commerçants et autres installations, dont le seul tort des propriétaires était de chercher à gagner leur vie à la sueur de leur front à travers des investissements consentis".

Il faut rappeler que le PASTEF avait prévu procéder à l'investiture d'Ousmane Sonko, l'opposant de Macky Sall, en tant que son candidat à l'élection présidentielle de 2024.