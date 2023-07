YouTube : Roseline LAYO éteint Dj Arafat avec 8 millions de vues en 1 mois

La musique ivoirienne a sa nouvelle icône en la personne de Roseline LAYO. Avec son titre « Môgô Fariman », elle a explosé un des meilleurs scores de la musique ivoirienne en vue sur YouTube, celui de feu Dj Arafat.

Môgô Fariman de Roseline LAYO cartonne sur YouTube

La carrière de Roseline LAYO impressionne les mélomanes. La jeune dame a débuté sa carrière sous les yeux des Ivoiriens en jouant dans les petits cabarets du pays avec quelques publications remarquées sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Depuis qu’elle est encadrée par une équipe et produite au grand bonheur du public ivoirien, elle ne cesse d’enchainer les tubes à succès.

Si « Donnez-nous un peu » l’a clairement propulsé dans une nouvelle catégorie, Roseline LAYO avait confirmé sa montée en puissance avec « C’est la même phase » qui a d’ailleurs poussé sous les feux de la rampe le jeune Frédy.

L’artiste féminine la plus en vogue du moment en Côte d’Ivoire fait surtout l’unanimité avec son titre Môgô Fariman, pourtant entaché d’une polémique de plagiat à sa sortie. Il faut croire que les accusations n’ont eu aucun impact, si ce n’est positif, sur le succès de sa chanson. Celle-ci a enregistré près de 8 millions de vues sur YouTube en seulement un mois.

Les plus de 400 000 commentaires sous cette chanson font l’unanimité sur le talent de Roseline LAYO. « En 1 mois, plus de 6 millions de vues. Cette dame mérite les plus grands trophées de la musique. », « Je suis sénégalaise, mais ce que je retiens des Ivoiriens c'est qu'ils ont des artistes très talentueux... Chapeau à vous!!!! Belle chanson » ou encore « Tes chansons passent en boucle au Gabon on n'est fière de toi, de ton travail. C'est l'Afrique qui gagne », sont autant de commentaires que personne n’ose contredire.

En son temps, Dj Arafat, à la sortie de son titre « Moto moto » qui devait le repositionner en maitre du coupé-décalé, avait rapidement culminé à près de 2 millions de vues en l’espace de quelques jours. C’était le plus haut sommet jamais atteint par un artiste ivoirien en si peu de temps. Amina d'Ariel Sheney a par la suite fait plus de vues avec 36 millions de visualisations en 4 ans.

4 années sont passées et le choc de la disparition aussi. Mais l’artiste coupé-décalé ne totalise que 14 millions de vues sur « Moto Moto ». Roseline LAYO est bien partie pour faire mieux. En seulement 1 mois, sa chanson mandingue a été vu 7,8 millions de fois. Sans doute que dans les prochains jours, le score passera la barre des 8 millions et on espère que d’ici 4 ans, celle-ci enregistrera près de 20 millions de vues.