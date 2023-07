Affaire litige foncier : Dans la détresse, Nayanka Bell à l’aide

Nayanka Bell est condamnée à 3 ans de prison pour une affaire de terrain. Elle en appelle à l’aide du président de la République, Alassane Ouattara pour régler définitivement le conflit.

Nayanka Bell lance un cri de coeur à Alassane Ouattara

Nayanka Bell ne sait plus à quel saint se vouer. L’artiste en conflit depuis plusieurs années pour une affaire de terrain dans son village d’Ano dans le département d’Agboville avec des personnes est vraiment déboussolée. Dans une publication le dimanche 16 juillet sur sa page Facebook, elle a relevé encore sa condamnation par la justice ivoirienne.

‘’Triste triste triste. Je viens d'être condamné à 3 ans de prison ferme et des millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer à deux individus qui se réclament propriétaires sur mes terres. Je serais bientôt situé sur le coût du montant à payer. Je suis accusé d'avoir participé personnellement ou d'avoir commandité la destruction de plantations appartenant à autrui. Plantations que nous n'avons jamais vues. Ces personnes sont une vingtaines d'individus que j'ai mainte fois dénoncées à la justice pour troubles de jouissances et dévastations de nos plantations. Affaire à suivre’’, a-t-elle écrit.

L’interprète de la chanson culte ‘’Iwassado’’ demande l’aide du président de la République, Alassane Ouattara. ‘’Fort de penser qu’il y a des gens qui s’amusent avec la vie d’autrui en toute impunité. Et la cabale juridique continue. Je fais appel à son excellence Monsieur le Président de la République’’, a-t-elle confié.

Par ailleurs, l’ancienne choriste de l’orchestre de la RTI appelle la solidarité des Ivoiriens dans cette affaire pour lui permettre de rencontrer le chef de l’Etat ivoirien. ‘’Qu’il accepte de m’accorder une audience. Vous qui le connaissez, vous qui êtes proche de lui, si vous avez la possibilité de lui adresser mon message, dites-lui que j’ai besoin de lui parler. Il me l’avait promis au pied de mon lit à la Pisam en 2009 j’étais Hospitalisée’’, s'est-elle expriméé. Espérons que le Président de la République va entendre son cri de cœur.